Luis González Arce tuvo un cumpleaños de playa y carnaval

En el parador The Montauk, de The Grand Hotel, el relacionista público celebró su cumpleaños con amigos

El cumpleañero recibió los saludos de Gabriel Guerra, Graciela Alfano y los chefs del hotel Santiago Manella y Juan Carrasco.

Estratégicamente ubicado en la parada 10, el parador The Montauk ofrece una localización privilegiada de la playa Brava en Punta del Este. Frente al océano Atlántico, este espacio de The Grand Hotel fusiona elegancia con confort para disfrutar todo el día. Al caer la noche, se transforma en un ámbito chic y descontracturado, ideal para celebraciones en las que se ofrece un menú ligero a base de ingredientes locales y orgánicos, pescados frescos, hierbas y frutos autóctonos.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El domingo 15, el relacionista público Luis González Arce festejó su cumpleaños coincidiendo con el inicio de la semana de Carnaval, lo que sumó otro motivo de celebración a su día, que ya se ha convertido en una tradición para su grupo de amigos.

Leé además Carnaval Legisladores del Frente Amplio aplauden discurso de las murgas, pero sienten el impacto Por Leonel García

A medida que los invitados iban llegando a The Montauk, eran recibidos por el anfitrión con un cóctel de bienvenida y una selección de bocados especialmente preparados por el chef ejecutivo del hotel, Santiago Manella. En esta oportunidad probaron empanadas de lomo y de cordero braseado, blinis de salmón gravlax, rolls de berenjena grillada con tomate y queso, langostinos a la plancha con chimichurri y pinchos de fruta y camembert. Además, se instalaron dos estaciones, una de sushi y otra de charcutería local y quesos, que los invitados pudieron disfrutar mientras conversaban sobre las vacaciones y sus próximos proyectos. El teléfono no paraba de sonar con saludos y mensajes de quienes no pudieron llegar hasta Punta del Este.

Al transcurrir la noche, la brisa fresca del mar alentó a algunos a improvisar una pista de baile al ritmo de la música de los DJ Lautaro Méndez y Matías Boggio. “Mis cumpleaños son motivo de reencuentro de amigos y de diversión”, contó González Arce, que parte del año vive y trabaja en Buenos Aires.