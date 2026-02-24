Luis González Arce tuvo un cumpleaños de playa y carnaval

Estratégicamente ubicado en la parada 10, el parador The Montauk ofrece una localización privilegiada de la playa Brava en Punta del Este. Frente al océano Atlántico, este espacio de The Grand Hotel fusiona elegancia con confort para disfrutar todo el día. Al caer la noche, se transforma en un ámbito chic y descontracturado, ideal para celebraciones en las que se ofrece un menú ligero a base de ingredientes locales y orgánicos, pescados frescos, hierbas y frutos autóctonos.
El domingo 15, el relacionista público Luis González Arce festejó su cumpleaños coincidiendo con el inicio de la semana de Carnaval, lo que sumó otro motivo de celebración a su día, que ya se ha convertido en una tradición para su grupo de amigos.
A medida que los invitados iban llegando a The Montauk, eran recibidos por el anfitrión con un cóctel de bienvenida y una selección de bocados especialmente preparados por el chef ejecutivo del hotel, Santiago Manella. En esta oportunidad probaron empanadas de lomo y de cordero braseado, blinis de salmón gravlax, rolls de berenjena grillada con tomate y queso, langostinos a la plancha con chimichurri y pinchos de fruta y camembert. Además, se instalaron dos estaciones, una de sushi y otra de charcutería local y quesos, que los invitados pudieron disfrutar mientras conversaban sobre las vacaciones y sus próximos proyectos. El teléfono no paraba de sonar con saludos y mensajes de quienes no pudieron llegar hasta Punta del Este.
Al transcurrir la noche, la brisa fresca del mar alentó a algunos a improvisar una pista de baile al ritmo de la música de los DJ Lautaro Méndez y Matías Boggio. “Mis cumpleaños son motivo de reencuentro de amigos y de diversión”, contó González Arce, que parte del año vive y trabaja en Buenos Aires.
Después de tantos años de conocer sus gustos, el chef pastelero del hotel, Juan Carrasco, lo sorprendió con una enorme torta de cumpleaños de bizcochuelo de vainilla, crema mousseline, dulce de leche, merengues secos y frutas de estación. La cobertura con merengue fresco, frutas y merengue tiza resultó ideal para colocar unas velas y cantar el Feliz cumpleaños.