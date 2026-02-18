Legisladores del Frente Amplio aplauden discurso de las murgas, pero sienten el impacto

“Por las dudas no hay que darle al Frente Amplio / nos conviene más ponernos de su lado / Es la fuerza que más nos representa / ¡pero es mucho haber traído a un diputado!”, cantan los Patos Cabreros en su espectáculo 2026. Muchas cosas le pasaron a esta murga en sus 116 años de vida, como ser, con 16 primeros premios, la más ganadora del Concurso Oficial del Carnaval . Pero hasta hoy no habían tenido a un legislador de gobierno entre sus componentes.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“El MPP tiene tanto cargo que nos mandan un hombre en comisión para el Carnaval para que no digamos ningún disparate, ¿qué podemos esperar? ¿Al Pacha Sánchez coreógrafo de los Zíngaros?”. Lucía Rodríguez, figura de los Patos 2026, se gana los aplausos del tablado al introducir al diputado Pablo Inthamoussu, del Movimiento de Participación Popular (MPP). Parlamentario desde 2025, murguero desde 1987, estrena la doble función justo en el Carnaval señalado por fanáticos, simpatizantes, curiosos y profanos como el más crítico que se recuerde con un gobierno del Frente Amplio (FA) en general, y del MPP en particular.

“Hasta las revistas le dan al MPP”, dice Rodríguez y se vuelve a ganar las risas del público. Entre salpicones y cuplés, el letrista no se olvidó de millonarios “bien representados” en el gobierno, de discursos “muy tibios” contra el “criminal genocidio” contra los palestinos, de las dudas que genera “un Presupuesto con acuerdo de la derecha”, de críticas al 6% del presupuesto a la educación que sigue sin llegar (muchos libretos se acordaron de esto) y de la sensación de estar en una “calesita” con la administración anterior, de la coalición republicana.

“A mí no me sorprende ni me escandaliza” el nivel de las críticas, dice a Búsqueda Inthamoussu. “Fui parte de una murga notoriamente de izquierda , como los Diablos Verdes, y siempre criticó a los gobiernos de turno”. Integrante de los Patos desde 2025, cuenta que reflexionó “bastante” sobre cómo sería su doble rol. “Yo tengo matices con el gobierno, con mi fuerza política y también con el libreto. Pero, si hubiera encontrado en el libreto algo que chocara contra mis principios, como el no referirse a la situación en Gaza o algo demasiado grave, ahí sí hubiera dado un paso al costado”. La murga, dice, es un medio de comunicación “de la gente que anda en ómnibus y va a la panadería”, no un “tratado de ciencias políticas y sociales”. Ningún compañero del FA, jura y perjura, le ha dicho un solo reproche. “Quien no esté dispuesto a aceptar las críticas de una murga que no las mire”.

Hay unanimidad en los tablados, en las transmisiones radiales y en las redes: este año no hay romance entre el gobierno frenteamplista, que lleva menos de un año de instalado, y el Carnaval. Si bien la izquierda fue blanco de críticas en los anteriores gobiernos del Frente Amplio, no llegaron a los niveles de la edición actual. No son los mismos cuestionamientos, eso sí, que recibieron gobiernos colorados o blancos, en los que existe una brecha ideológica de fondo; aquí son mandobles desde una izquierda (los conjuntos) que reclama a otra izquierda (el gobierno) que sea todavía más izquierda. Es fuego amigo pero de munición gruesa, y es respondido con carcajadas y aplausos desde el público.

“Vos ya sabés que los que piensan distinto te van a criticar. Que las críticas te las hagan tus amigos te puede doler más, pero son las críticas que más valen”, dice a Búsqueda el diputado emepepista Agustín Mazzini. Como todos sus pares, la primera reflexión apunta a “defender el rol social y la esencia de las murgas”; como alguno de ellos, admite que el fuego amigo da en el blanco. “Personalmente, el texto del jabón me pareció un poco fuerte, aunque jamás lo censuraría. Escuché también que nos falta (al gobierno) salir más a la calle, uno podría pensar que es injusto, porque yo creo que me muevo. Pero también te sacude, quizá nos falte algo de audacia”, reconoce.

Mazzini, presidente de la Comisión de Cultura de Diputados, refiere al cuplé Juro por mi patria, de Doña Bastarda (“Y a los que me llamen nazi / sin tregua y sin compasión / los encierro en una jaula / y los convierto en jabón”), protagonista de una polémica preconcurso. El presidente del BROU, Álvaro García, exministro de Economía y exletrista de murgas (con El tren de los sueños, de la Contrafarsa 2000, en su currículum), dijo a radio Carve que él la hubiera resuelto de forma distinta. También en referencia a la situación en Gaza, ese mismo espectáculo apunta a “cómplices silenciosos por cobardes y cipayos”, entre los que coloca “al gobierno uruguayo”.

“Todos esperábamos críticas. Nadie esperaba a una Agarrate Catalina de 2005”, dice, por su parte, la diputada Julieta Sierra (MPP). En aquel año, la murga de los hermanos Cardozo ganaba, por primera vez, con una inolvidable imitación de José Pepe Mujica, en un espectáculo que no por nada se llamaba Los sueños. El expresidente, fallecido en mayo de 2025, es homenajeado este año por murgas como Falta y Resto y Los Patos Cabreros.

Sus sucesores no corrieron igual suerte.

Con música de YMCA, de Village People, la murga Queso Magro apuntó directamente al sector mayoritario del gobierno: “Estamos hablando del MPP / que no parece el MPP / Ya no es tan radical / lo importante es ganar / y el discurso saber moderar”. Luego de criticar el cierre de radio M24 (otro tema muy presente en los libretos) y el estilo del presidente Yamandú Orsi (otro blanco frecuente), cuestionaron que cualquiera puede integrar el sector donando un porcentaje de un suculento sueldo o teniendo muchos seguidores en redes sociales.

Sierra, que se define como muy carnavalera y muy hincha de las murgas, se lo toma con humor. “Salvo Queso Magro, creo que todas critican al gobierno de turno, como tiene que ser. Es sano que lo hagan y no me imagino enojada por lo que uno cante, por más que no esté de acuerdo”. Son palabras parecidas a las que la viuda de Mujica, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, expresó a radio Universal.

Inthamoussu no fue pionero en eso de ser murguista y diputado. El diputado Carlos Reutor, también del MPP, ocupaba su banca en 2018 y 2019 cuando fue parte de La Línea Maginot. En este Carnaval también sale, pero como cantante en la comparsa Herencia Ancestral. Subraya la libertad de expresión, pero desliza cierta injusticia cuando se les reclama ser “más izquierda”: “Cuando uno tiene mayoría parlamentaria es más sencillo concretar cosas, pero hoy no la hay. Es fácil reclamar desde un escenario cuando no se tiene que negociar”.

Entre la irreverencia y las provocaciones

“Muchas de las parejas / que están en el tablado / votaron a la izquierda / y varias se han clavado / Se vienen los recortes / como en TV Ciudad / aumentan los impuestos / le suben combustibles / y están todos acá”, cantan los Diablos Verdes. Falta y Resto, cuyo pedigrí de izquierda es también incuestionable, reclama el impuesto a los más ricos del 1% y el 6% del PIB para la educación, al tiempo que enfatiza la “indecisión” de Orsi, imitado fonéticamente por Pablo Pinocho Routin, en una caricatura bastante menos respetuosa de las que gozaba Mujica.

No todo palo va para el MPP. “Acá muchos indignados / te votaron desconfiados / Pero igual ganarle / siempre a la coalición / nos desborda de alegría / como desborda el contenedor”, le dedica Cayó la Cabra al intendente Mario Bergara (Seregnistas). Para ellos, el Frente Amplio ganó nuevamente en Montevideo —ciudad que “te destruye la salud mental”— de forma poco entendible: “Que siga ganando el Frente / la intendencia últimamente / la verdad que es un milagro”.

El propio Bergara estuvo en el Teatro de Verano en la actuación de las Cabras el viernes 13. Según dijeron a Búsqueda desde su equipo de comunicación, fue la murga que invitó al intendente a asistir a su actuación. El jerarca no formuló declaraciones para esta nota.

“Yo creo que el Carnaval, tan acusado por la derecha de ser un vehículo de la izquierda, este año fue categórico a la hora de criticar todo”, afirma la diputada María Inés Obaldía, de La Amplia. “Si fuera una evaluación, podría ser una crítica injusta. Pero se trata de irónicas provocaciones que tienen que ver con el espíritu y la irreverencia del Carnaval. En las cortes estaban los bufones y en la democracia, el Carnaval”, añade la exdirectora de Cultura de la Intendencia de Montevideo.

El senador Sebastián Sabini, integrante de la Comisión de Cultura de la Cámara Alta, es un “carnavalero criado en Millán y Castro”, con recuerdos del tablado Albatros y excursiones a Sayago a ver los ensayos de Contrafarsa; de recorrer Montevideo tras la Falta y seguir la Murga Joven. Sin embargo, este año su experiencia con el Carnaval ha sido a través de las redes, dice a Búsqueda. “Las críticas son parte del ejercicio murguístico. Las tomo como opinión de ciudadanos que elaboran un hecho artístico. Lo único que me llamó la atención es lo de Un Título Viejo”, señala.

Este conjunto, en su espectáculo Bienvenidos los que no, pide que “los políticos de izquierda vengan siempre, no solamente cuando los nombra alguna murga”. No solo eso: “El presupuesto es parecido al anterior”, “suben impuestos y el salario está rozando la inflación”, que “renunciaron tres ministros” que “si no fueran de los nuestros / se les diría blancos pillos”, que esperás “un presidente bien sensible y bien de izquierda / para poner de ejemplo a Bukele y no entendés una mierda”, enumeran en una oda a la desilusión.

“Eso no lo entendí. Podés decir que no es suficiente, pero no que no subió el salario”, dice Sabini. “Y lo de los tres ministros, me quedé pensando cuáles fueron los otros dos (además de Cecilia Cairo)... La crítica, en todo caso, debería estar basada en datos reales”. El senador, integrante del MPP, no sabe por qué el sector al que pertenece, “el más grande, un actor central del gobierno”, es el mayor cartón ligador. “Habría que preguntarles a las murgas por qué”.