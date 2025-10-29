¡Hola !

Manuel Colombo escribió sobre cómo superar lo que “nos ata y nos atrapa”

El coach ontológico presentó el libro Los hilos invisibles, con prólogo de Pilar Sordo

La presentación del libro fue en el Cultural Alfabeta.

La presentación del libro fue en el Cultural Alfabeta.

El coach&nbsp;ontológico Manuel Colombo junto a la comunicadora Cata Ferrand.

El coach ontológico Manuel Colombo junto a la comunicadora Cata Ferrand.

Giselle Viera, Pilar Pérez Bonilla y Soledad Capurro.

Giselle Viera, Pilar Pérez Bonilla y Soledad Capurro.

María José Gabarrín, Nancy Herrera y Sandra López.

María José Gabarrín, Nancy Herrera y Sandra López.

Lilia Piñeyro Molinari, Mariela Rodríguez, María Noel Gahete y Karina Porras.

Lilia Piñeyro Molinari, Mariela Rodríguez, María Noel Gahete y Karina Porras.

Virginia Altieri y Leticia Brando.

Virginia Altieri y Leticia Brando.

Por Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El experto argentino en coaching ontológico Manuel Colombo presentó en Montevideo su libro Los hilos invisibles. Se trata de un texto que busca hacer preguntas para aumentar la conciencia sobre uno mismo y sobre el mundo que nos rodea. El miércoles 22, en Cultural Alfabeta, el autor dio una charla presentada por la comunicadora Cata Ferrand.

Colombo dijo a Galería que el libro trata sobre lo que “nos ata y nos atrapa”. Indaga en aspectos que, sin conocerlos, nos impiden conseguir lo que queremos. “A esta vida no llegamos siendo libres, esa libertad se conquista. Venimos cargados de mandatos, de fórmulas para vivir. No son solo los mandatos que nos inculcan papá y mamá, sino que se trata de lo invisible de la cultura”, aseguró. El autor explicó que aplica un método que incluye coaching con una mirada sistémica basada en constelaciones familiares. “Se puede ver que las personas tienen fidelidad a ancestros. Hay dolores, duelos, fracasos que, por amor, los repetimos y no somos conscientes de esos lazos”.

Colombo propone una serie de preguntas para descubrir el freno que tenemos en la vida, y, una vez reconocido, se establece la relación que mantenemos con los ancestros. Dijo que para lograr superar estas barreras es necesario pararnos en nuestro ser adulto, “no en ese niño frustrado”. Al final de cada capítulo hay ejercicios que convierten la lectura en una especie de curso. “Me gusta que la información se transforme en una habilidad práctica”, comentó.

La prologuista del libro, Pilar Sordo, escribió: “Los hilos invisibles te desbloquea(n), te invita(n) y te impulsa(n) a romper la inercia en la que nos mete la vida en estos tiempos, donde todo funciona sin responsabilidad emocional y con la rapidez de una historia de Instagram. Te ayuda a elaborar las ‘dos P’ (pausa y preguntas), para aumentar tu crecimiento y conciencia de ti mismo y de lo que te rodea”. El libro es editado por el sello Vergara, de Penguin Random House.

El argentino es licenciado en Relaciones del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires, aunque luego se especializó en coaching en la Escuela Europea de Coaching. Se capacitó en diversas disciplinas, entre ellas, Coaching Sistémico, Ejecutivo y Político, Psicología Gestáltica, Técnicas Corporales y Programación Neurolingüística. En la actualidad, es coach ontológico certificado por la International Coach Federation (ICF), es fundador de la Escuela de Coaching Ontológico y consultor de Coaching View Connection.

