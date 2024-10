Mariana Pomiés y Eduardo Bottinelli aseguran que el ánimo de los candidatos hará la diferencia en el balotaje

La entrevista comenzó analizando el clima de la campaña electoral. Mariana Pomiés y Eduardo Bottinelli coincidieron en que esta ha sido una “campaña fría” en cuanto a las estrategias. Para Pomiés, los candidatos no han mostrado ni han anunciado demasiadas propuestas, y la mayoría de la gente “no va a los actos”, por lo que no se entera de sus ideas. En tanto, Bottinelli explicó que se trata de una campaña larga para las candidaturas con un “bajón de energía en los candidatos” y corta para la población. Por otra parte, la oferta electoral no cuenta con “liderazgos fuertes”.