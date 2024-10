Directores de Cifra y de Factum coinciden en que habrá segunda vuelta electoral entre Orsi y Delgado

Durante el ciclo Desayunos Electorales de Búsqueda , ambos expertos analizaron el panorama actual y los factores que podrían influir en la decisión de los votantes. “¿Qué tiene que pasar para que el Partido Colorado pase a la segunda vuelta?”, se preguntó Bottinelli. “Tendría que ocurrir un fenómeno que no se ha dado en 20-25 años, como una caída del Partido Nacional similar a su peor momento en 1999, y el Partido Colorado debería superar su techo electoral de las últimas dos décadas. Esto implicaría un cambio político significativo y no se observan señales de tal fenómeno. Además, los blancos cuentan con 15 intendencias, lo que le proporciona un sólido despliegue territorial y competitividad parlamentaria, haciendo que su desempeño electoral sea un factor central”, respondió.

Encuestadoras: no salen plebiscitos

Ambos expertos en opinión pública coincidieron en que ninguno de los dos plebiscitos será aprobado. “Las experiencias pasadas con plebiscitos en elecciones demuestran que estos no juegan un papel central en la memoria del votante al momento de decidir”, afirmó Pomiés. “Aunque la intención de voto puede alcanzar hasta el 52%, en la práctica solo un 47% termina participando”, añadió. Esto se debe, según la politóloga, a que muchos votantes olvidan incluir la papeleta en el sobre o no revisan su contenido en el cuarto de votación. Además, “alrededor del 40% busca la lista en el recinto, lo que complica aún más el proceso, dado que hay numerosas listas que no se distinguen por color”. Esta confusión puede desincentivar la participación, señaló.

Bottinelli, por su parte, destacó que el plebiscito sobre los allanamientos nocturnos “quedó relegado en la agenda pública, lo que le restó centralidad”.

Gustavo Salle al Senado

Lo que ambos expertos prevén es la posibilidad de que el referente de Identidad Soberana, Gustavo Salle, logre un escaño en el Parlamento. “Sí, tiene oportunidades de convertirse en senador. En nuestra encuesta más reciente, Salle ya mostraba un apoyo cercano al 3%, que es lo que necesita para el Senado”, afirmó Botinelli. “Me gustaría ver al vicepresidente negociando con Salle; estoy dispuesto a pagar por eso, porque creo que sería muy interesante. Aunque en la Cámara de Diputados ya ha llegado, podría incluso obtener hasta tres diputados”, añadió Pomiés.

Las figuras de Mujica y Lacalle Pou en campaña

Consultados sobre las figuras que han aparecido durante la campaña electoral, los sociólogos se refirieron a la aparición de José Mujica en la etapa final de la estrategia frenteamplista. “Han surgido figuras en el panorama político tras las elecciones internas. Algunas, como Mujica, ya estaban presentes, pero su enfermedad y su reciente retiro han añadido un componente emocional que atrae la atención. ¿Esto suma votos? Refuerza la militancia y la conexión con quienes luchan por una causa. Su presencia ha sido significativa; su intervención emotiva conmovió a muchos en el evento (de cierre de campaña), haciendo llorar a la mitad de los asistentes”, dijo Bottinelli. “Y le pone épica que al Frente Amplio le encanta. Cuando el Frente encuentra la épica y la mística, ahí levanta vuelo”, agregó Pomiés.

Todo lo contrario a lo que significó la presencia y el liderazgo del presidente Luis Lacalle Pou en la campaña de Delgado. Para Botinelli, “el rol de Delgado ha sido complicado, ya que aún no ha logrado definir su lugar frente a una figura tan dominante como la de Lacalle Pou. El Partido Nacional se ha unificado bajo un solo liderazgo, lo que ha llevado a que Delgado no represente un ala dentro del partido. La figura de Lacalle Pou se ha vuelto tan central que actúa como una sombra constante, tanto positiva como negativa. Esto representa un activo para Delgado y el Partido Nacional, pero también genera incomodidad en su posicionamiento”, aseguró.