Más de 5.000 personas corrieron y colaboraron en una nueva Bimbo Global Race

La décima edición de la jornada solidaria anual de Grupo Bimbo tuvo a Martín Cuestas y Flavia Lanza como vencedores

En su décima edición, Grupo Bimbo, la empresa de panificación más grande del mundo, celebró una nueva Bimbo Global Race en Uruguay. Este año, en colaboración con el Centro Deportivo Integral Enfoque y bajo el nombre Enfoque Bimbo Global Race 5K RUN, la competencia reunió a 5.000 corredores y aficionados del running­ en Montevideo, en una jornada que combinó deporte y solidaridad.

Martín Cuestas obtuvo el primer puesto en la categoría masculina, mientras que Flavia Lanza triunfó en la femenina. Ambos deportistas tendrán la posibilidad de correr en la ciudad sede de la Bimbo Global Race 2026. El podio de los hombres se completó con Gonzalo Gervasini y Óscar Cáceres en segundo y tercer lugar, respectivamente, mientras que el de las mujeres tuvo en segundo puesto a Lucía Batista y en el tercero a Betina Albín.

En la categoría de corredores en silla de ruedas, los vencedores fueron Javier González, Juan Manuel Santos y Guillermo Curcio, mientras que en la de no videntes se impusieron Jorge Albarracín y Laura Paipo.

Bajo el lema “Compartimos lo bueno”, Grupo Bimbo donó 20 rebanadas de pan por cada corredor al Banco de Alimentos del Uruguay, totalizando así 100.000 rebanadas, destinadas a comunidades vulnerables del país. A su vez, el Centro Deportivo Enfoque dirigió parte de lo recaudado a la Fundación Rostros, que trabaja para la rehabilitación de pacientes con mutilaciones faciales.

La edición local de la carrera con causa más grande a escala mundial formó parte del calendario oficial de la Confederación Atlética del Uruguay (CAU) y atravesó el parque Batlle. Un gran diferencial de esta edición fue que, por primera vez, se incluyó la pista oficial de atletismo Darwin Piñeyrúa dentro del recorrido, brindando a los participantes la posibilidad de correr en el lugar más emblemático del atletismo nacional.