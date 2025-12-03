¡Hola !

Más mujeres en el desarrollo de videojuegos: Valeria Sarro fue distinguida con el Premio Sofía

La Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos celebró una nueva edición de Level Uy junto con el Concurso Nacional de Videojuegos

Directora de Instituto Nacional de las Mujeres Mónica Xavier, ganadora del Premio Sofía Valeria Sarro y embajadora de Francia Virginie Bioteau.

Directora de Instituto Nacional de las Mujeres Mónica Xavier, ganadora del Premio Sofía Valeria Sarro y embajadora de Francia Virginie Bioteau.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Juan Pedro Salvo, Federico De Bellis, Joaquín Tomé y Mauricio Eguía, ganadores por Dark Planet.

Juan Pedro Salvo, Federico De Bellis, Joaquín Tomé y Mauricio Eguía, ganadores por Dark Planet.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ganadores del Premio Conavi al Mejor juego internacional: Gonzalo y Florencia Varela, de&nbsp; Neon Inferno.

Ganadores del Premio Conavi al Mejor juego internacional: Gonzalo y Florencia Varela, de  Neon Inferno.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ata Sergey Nowak junto a los ganadores al Mejor juego de estudiantes por Shadow de Black Eyed Rose Ailín Rossi y Giuliano Rositto.&nbsp;

Ata Sergey Nowak junto a los ganadores al Mejor juego de estudiantes por Shadow de Black Eyed Rose Ailín Rossi y Giuliano Rositto. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ganadores a Mejor arte para Operation Krakentide de Desdidia Game Studio: Yamandú Orce, Guillermo Barrios, Juan Fernández y Diego Binagi.

Ganadores a Mejor arte para Operation Krakentide de Desdidia Game Studio: Yamandú Orce, Guillermo Barrios, Juan Fernández y Diego Binagi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Julián Cordera junto al ganador de Promesa indie por Level Fighters de Pixel Chisel Lorenzo Rostagnol.

Julián Cordera junto al ganador de Promesa indie por Level Fighters de Pixel Chisel Lorenzo Rostagnol.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ganadores de Mejor juego indie para Down The Darkest Pit de Hipocampo Game Studio.

Ganadores de Mejor juego indie para Down The Darkest Pit de Hipocampo Game Studio.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ganadores a Juego del año para Kingdom Rush Battles de Ironhide Game Studio.

Ganadores a Juego del año para Kingdom Rush Battles de Ironhide Game Studio.

FOTO

Mauricio Rodríguez
De la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos: Gonzalo Banki Martínez, Mauricio Eguía, Juan Andrés Nin y Gerson da Silva.

De la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos: Gonzalo Banki Martínez, Mauricio Eguía, Juan Andrés Nin y Gerson da Silva.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Level Uy es un encuentro internacional que reúne a desarrolladores con el propósito de promover contactos, explorar oportunidades de negocio y fortalecer la colaboración entre empresas uruguayas y destacados estudios de Latinoamérica. Cada edición incluye charlas y talleres dictados por referentes nacionales e internacionales, además de un espacio de exposición donde es posible conocer, testear y dialogar con los equipos detrás de los proyectos.

Por su parte, el Concurso Nacional de Videojuegos (Conavi) —realizado de forma ininterrumpida desde 2005— busca impulsar nuevos talentos del país. Entre sus ganadores se encuentran estudios que hoy son referentes globales, como Ironhide Game Studio y Pomelo Games.

Ambas actividades se unificaron en un mismo encuentro desarrollado los días 27 y 28 de noviembre en el Complejo Cultural Antel, en la Torre de las Telecomunicaciones. En la segunda jornada, se entregó el Premio Sofía, una iniciativa que la Embajada de Francia impulsa desde hace cuatro años, junto con la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos, con el objetivo de reconocer y visibilizar a las mujeres de la industria. Aunque casi la mitad de las personas que juegan videojuegos son mujeres, su presencia disminuye de manera notable en los espacios de toma de decisiones. Por eso, este galardón busca promover su participación y liderazgo en el sector.

Este año, la ganadora fue Valeria Sarro, fundadora de Women in Games Uruguay, distinguida por su labor destacada en la reducción de la brecha de género en la industria. Sarro expresó su orgullo no solo por recibir el premio, sino también por ver a tantas mujeres presentes en la exposición. Dedicó el reconocimiento a toda la comunidad, y destacó que “muchas mujeres hoy se animan a hacer cosas que antes no se atrevían”.

