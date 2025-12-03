Más mujeres en el desarrollo de videojuegos: Valeria Sarro fue distinguida con el Premio Sofía

Level Uy es un encuentro internacional que reúne a desarrolladores con el propósito de promover contactos, explorar oportunidades de negocio y fortalecer la colaboración entre empresas uruguayas y destacados estudios de Latinoamérica. Cada edición incluye charlas y talleres dictados por referentes nacionales e internacionales, además de un espacio de exposición donde es posible conocer, testear y dialogar con los equipos detrás de los proyectos.
Por su parte, el Concurso Nacional de Videojuegos (Conavi) —realizado de forma ininterrumpida desde 2005— busca impulsar nuevos talentos del país. Entre sus ganadores se encuentran estudios que hoy son referentes globales, como Ironhide Game Studio y Pomelo Games.
Ambas actividades se unificaron en un mismo encuentro desarrollado los días 27 y 28 de noviembre en el Complejo Cultural Antel, en la Torre de las Telecomunicaciones. En la segunda jornada, se entregó el Premio Sofía, una iniciativa que la Embajada de Francia impulsa desde hace cuatro años, junto con la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos, con el objetivo de reconocer y visibilizar a las mujeres de la industria. Aunque casi la mitad de las personas que juegan videojuegos son mujeres, su presencia disminuye de manera notable en los espacios de toma de decisiones. Por eso, este galardón busca promover su participación y liderazgo en el sector.
Este año, la ganadora fue Valeria Sarro, fundadora de Women in Games Uruguay, distinguida por su labor destacada en la reducción de la brecha de género en la industria. Sarro expresó su orgullo no solo por recibir el premio, sino también por ver a tantas mujeres presentes en la exposición. Dedicó el reconocimiento a toda la comunidad, y destacó que “muchas mujeres hoy se animan a hacer cosas que antes no se atrevían”.