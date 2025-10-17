Casi la mitad de los ‘gamers’ son mujeres: datos clave del informe “Global Power of Play 2025”

Hasta hace no mucho, decir “gamer” era evocar la imagen de un joven varón encerrado en su cuarto, con auriculares gigantes y mando en mano. Pero los tiempos cambiaron, y el informe “Global Pow er o f Play 2025 ” lo deja más que claro: las mujeres representan hoy casi la mitad de la comunidad global de usuarios de videojuegos . Con un 48% de participación femenina a escala mundial, el gaming se consolida como un espacio cada vez más inclusivo, transversal y diverso.

El estudio, publicado el 8 de octubre por la Entertainment Software Association (ESA), recoge datos de más de 24.000 jugadores activos en 21 países. Lejos de la frivolidad con la que muchos aún asocian el mundo gamer, el informe revela que los videojuegos cumplen hoy funciones sociales, emocionales y cognitivas de gran impacto.

Más del 80% de los jugadores encuestados afirma que jugar los ayuda a reducir el estrés, mantener la mente activa e incluso mejorar su bienestar emocional. También destacan beneficios, como la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

Uno de los puntos que más sorprendió al equipo de investigación fue el crecimiento sostenido del perfil femenino en el mundo del gaming. En países como Brasil o Sudáfrica, las jugadoras incluso superan en número a los hombres.

El dato no es menor: el 51% de los gamers son hombres y el 48% mujeres, una cifra que desmonta el viejo estereotipo del videojugador masculino. Cada vez son más las mujeres que se apropian del control y lo hacen desde múltiples roles: jugadoras ocasionales, competitivas, desarrolladoras, streamers o creadoras de contenido.

Hace apenas una década, informes similares situaban a las mujeres en alrededor del 30% de la comunidad gamer, lo que evidencia un crecimiento sostenido y significativo.

Por otra parte, “Global Power of Play 2025” revela que el gaming ya no es una actividad exclusiva de los jóvenes. Aunque la mayoría de los jugadores tiene entre 18 y 34 años, un porcentaje significativo supera los 35, y la edad promedio global se sitúa en los 41 años. Esto confirma que se trata de una práctica intergeneracional que acompaña a las personas en distintas etapas de la vida.

¿Por qué jugamos?

La diversión sigue siendo la razón principal, con un 66% de encuestados que dice jugar simplemente porque lo disfruta. Pero también están quienes lo hacen para relajarse (58%), sentirse más felices (73%) o incluso superar la ansiedad (70%).

Además, el 43% de los jugadores afirma que los videojuegos han influido positivamente en su vida educativa o profesional, por lo que, lejos de ser una pérdida de tiempo, el gaming se consolida como una herramienta real de desarrollo personal.

En 20 de los 21 países encuestados, los géneros más elegidos son los de acción y los de rompecabezas, lo que refleja un equilibrio entre la búsqueda de adrenalina y la estimulación mental.