Casi la mitad de los ‘gamers’ son mujeres: datos clave del informe “Global Power of Play 2025”

El estudio de la Entertainment Software Association revela que los videojuegos cumplen funciones sociales, emocionales y cognitivas de gran impacto

Gamer mujer
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Hasta hace no mucho, decir “gamer” era evocar la imagen de un joven varón encerrado en su cuarto, con auriculares gigantes y mando en mano. Pero los tiempos cambiaron, y el informe “Global Power of Play 2025” lo deja más que claro: las mujeres representan hoy casi la mitad de la comunidad global de usuarios de videojuegos. Con un 48% de participación femenina a escala mundial, el gaming se consolida como un espacio cada vez más inclusivo, transversal y diverso.

Más que entretenimiento

El estudio, publicado el 8 de octubre por la Entertainment Software Association (ESA), recoge datos de más de 24.000 jugadores activos en 21 países. Lejos de la frivolidad con la que muchos aún asocian el mundo gamer, el informe revela que los videojuegos cumplen hoy funciones sociales, emocionales y cognitivas de gran impacto.

videojuegos en pareja: ¿podria una partida ayudar a conectar mejor?
Diversión de a dos

Videojuegos en pareja: ¿Podría una partida ayudar a conectar mejor?

Por Santiago Perroni
Directora ejecutiva de Fundación Itaú Lucía Cabanas, Lucy Garrido y Lilian Celiberti, de Cotidiano Mujer, Constanza Narancio, de ONU Mujeres, y directora de Fundación Itaú Stella Elizaga.
Propuesta cultural

Programación cultural celebra el legado de las mujeres, a 30 años de la Cumbre de Beijing

Por Felipe Barbeito

Más del 80% de los jugadores encuestados afirma que jugar los ayuda a reducir el estrés, mantener la mente activa e incluso mejorar su bienestar emocional. También destacan beneficios, como la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

Girl power

Uno de los puntos que más sorprendió al equipo de investigación fue el crecimiento sostenido del perfil femenino en el mundo del gaming. En países como Brasil o Sudáfrica, las jugadoras incluso superan en número a los hombres.

El dato no es menor: el 51% de los gamers son hombres y el 48% mujeres, una cifra que desmonta el viejo estereotipo del videojugador masculino. Cada vez son más las mujeres que se apropian del control y lo hacen desde múltiples roles: jugadoras ocasionales, competitivas, desarrolladoras, streamers o creadoras de contenido.

Mujer gamer.jpeg

Hace apenas una década, informes similares situaban a las mujeres en alrededor del 30% de la comunidad gamer, lo que evidencia un crecimiento sostenido y significativo.

Por otra parte, “Global Power of Play 2025” revela que el gaming ya no es una actividad exclusiva de los jóvenes. Aunque la mayoría de los jugadores tiene entre 18 y 34 años, un porcentaje significativo supera los 35, y la edad promedio global se sitúa en los 41 años. Esto confirma que se trata de una práctica intergeneracional que acompaña a las personas en distintas etapas de la vida.

¿Por qué jugamos?

La diversión sigue siendo la razón principal, con un 66% de encuestados que dice jugar simplemente porque lo disfruta. Pero también están quienes lo hacen para relajarse (58%), sentirse más felices (73%) o incluso superar la ansiedad (70%).

Además, el 43% de los jugadores afirma que los videojuegos han influido positivamente en su vida educativa o profesional, por lo que, lejos de ser una pérdida de tiempo, el gaming se consolida como una herramienta real de desarrollo personal.

En 20 de los 21 países encuestados, los géneros más elegidos son los de acción y los de rompecabezas, lo que refleja un equilibrio entre la búsqueda de adrenalina y la estimulación mental.

Frente Amplio

Dirigentes comunistas buscan que Juan Castillo continúe como secretario general del partido

Por Santiago Sánchez
"Libertad para elegir"

Con 20 votos contra 11, Uruguay legalizó la eutanasia tras una batalla parlamentaria iniciada en 2020

Por Leonel García
Parlamento

Senado aprobó ley que regula ingresos a intendencias sin los votos del Partido Colorado

Por Redacción Búsqueda
Salud

El desafío de descentralizar la salud, fortalecer la inversión y avanzar en prevención, en una región más endeudada

Por Martín Mocoroa

Para escribir este libro, la escritora italiana Francesca Cavallo investigó, y la investigación le dio vuelta las certezas.

Francesca Cavallo: "Los hombres tienen la mayoría del poder económico, pero eso no los hace más felices"

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Casi la mitad de los 'gamers' son mujeres: datos clave del informe "Global Power of Play 2025"

Por Redacción Galería
La colombiana Karol G llevó su potencia latina a la pasarela.

Victoria's Secret busca reinventarse con Karol G y deportistas en su pasarela en Nueva York

Por Redacción Galería
Leonardo DiCaprio en la première de Una batalla tras otra, el 5 de setiembre en California.
Video

Leonardo DiCaprio: un eterno protagonista

Por Federica Chiarino Vanrell