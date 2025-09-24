¡Hola !

McDonald‘s Uruguay presentó una nueva edición del Gran Día

Durante la presentación, el toque artístico estuvo a cargo de los músicos Luana Persíncula y Matías Valdez, quienes asumieron el rol de embajadores de esta edición

Directora de Asociación Casa Ronald McDonald Sandra Marcos, director general de Arcos Dorados Diego Paniagua, jefa de Comunicación de Arcos Dorados Paula Espasandín y director de Centros Educativos Impulso Fabrizio Patritti.

Adrián Echeverriaga
De Arcos Dorados: gerente de Desarrollo Diego Borba, gerenta de People & Culture Lorena Palmieri, gerenta de Marketing Verónica Meeuwes, gerenta de Finanzas Yessica González y jefe de Entrenamiento Diego Pereyra.

Adrián Echeverriaga
De Arcos Dorados: jefe de Mantenimiento Gustavo Grasetto, jefa de Cadena de Suministro Sofía Traverso, gerente de Operaciones Daniel Castera y jefe de Tecnología de la Información Juan González.

Adrián Echeverriaga
Belén Savariz, Vanessa Béssero, Juliana Cabula y Tania Serres.

Adrián Echeverriaga
Luana Persíncula y Matías Valdez.

Adrián Echeverriaga

McDonald’s Uruguay presentó una nueva edición del Gran Día, fecha en la que la icónica Big Mac se transforma en un puente hacia la inclusión y la esperanza. Durante toda la jornada del viernes 17 de octubre, lo recaudado por la venta de las hamburguesa se destinará a la Asociación Casa Ronald McDonald y a los Centros Educativos Impulso, dos instituciones que trabajan para mejorar la vida de niños y familias del Uruguay.

En una conferencia de prensa en el local del parque Rodó, el director de Arcos Dorados Uruguay, Diego Paniagua, destacó que esta propuesta moviliza a colaboradores y clientes por igual al generar un fuerte sentimiento de unión y pertenencia. Subrayó, además, que el Gran Día nació como una forma de ampliar el impacto social de la compañía en toda la región y que en Uruguay ya se consolidó como una cita esperada.

La jefa de Comunicaciones de Arcos Dorados Uruguay, Paula Espasandín, agradeció a quienes se sumaron y recordó que cada Big Mac vendida significa un aporte concreto. “Detrás de cada compra hay una familia que recibe apoyo o un joven que accede a mejores oportunidades educativas”, señaló.

Durante la presentación, el toque artístico estuvo a cargo de los músicos Luana Persíncula y Matías Valdez, quienes asumieron el rol de embajadores de esta edición. Su participación aportó frescura y cercanía a una campaña que combina compromiso social con el espíritu festivo que caracteriza a la compañía.

La recaudación será destinada a la ampliación de la Casa Ronald, en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, con el objetivo de que, además de alojar a familias de niños internados en CTI y a niños en tratamientos prolongados, también pueda brindar hospedaje a madres de bebés prematuros internados en cuidados intensivos. Por otro lado, se busca fortalecer la propuesta educativa de Impulso, que ya alcanza a más de 1.300 niños y jóvenes de Casavalle.

