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Medicina Personalizada acompañó a Uruguay contra Estonia en la Copa Davis

La competencia volvió al Círculo de Tenis de Montevideo después de 20 años

El capitán uruguayo Ariel Behar.

El capitán uruguayo Ariel Behar.

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Mauricio Rodríguez
Daniel Koniecko, Gabriela Juri, Belén Reyes y Connan Madrid.

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Mauricio Rodríguez
Mario Medina y Gabriela Grassi junto a Guillermina y Faustina Medina.

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Mauricio Rodríguez
El DJ Valentino Perla.

El DJ Valentino Perla.

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Mauricio Rodríguez
Luis Maresca y Juan Areosa.

Luis Maresca y Juan Areosa.

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Mauricio Rodríguez
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Medicina Personalizada (MP) acompañó como sponsor la serie de la Copa Davis entre Uruguay y Estonia, disputada el viernes 18 y el sábado 19 en el Círculo de Tenis de Montevideo. La competencia marcó el regreso del torneo al club después de más de 20 años.

El resultado fue 4 a 0 a favor de Uruguay, con Ariel Behar como capitán. En singles ganaron Joaquín Aguilar, Franco Roncadelli y Francisco Llanes, mientras que en dobles triunfó la dupla conformada por Behar y Llanes.

Leé además

Gerenta de Marketing de MP Amorina Baggi, arquitecta Carolina Proto, director de MP Jorge Gerez y gerenta de Marketing de El Observador Cecilia Camors. 
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Medicina Personalizada realizó el segundo encuentro de MP Talks Live Sessions en el MACA

MP estuvo presente en el sector vip acompañando a los invitados y referentes que se acercaron a disfrutar de la competencia. El DJ Valentino Perla llenó el espacio de música, lo que sumó una experiencia de entretenimiento al desarrollo de los partidos.

En el marco de la serie, MP también apoyó la convocatoria Sacá tu Arte, impulsada por la Asociación Uruguaya de Tenis y el Círculo de Tenis de Montevideo, que invitó a artistas visuales, diseñadores, ilustradores y creadores uruguayos a desarrollar un afiche de autor inspirado en este acontecimiento deportivo. La propuesta buscó unir el deporte y el arte, promoviendo miradas originales y personales sobre la Copa Davis.

La presencia de MP en el torneo se enmarca en su acompañamiento a iniciativas vinculadas al deporte y a la generación de espacios de encuentro.

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