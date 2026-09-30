Medicina Personalizada acompañó a Uruguay contra Estonia en la Copa Davis

Medicina Personalizada (MP) acompañó como sponsor la serie de la Copa Davis entre Uruguay y Estonia, disputada el viernes 18 y el sábado 19 en el Círculo de Tenis de Montevideo. La competencia marcó el regreso del torneo al club después de más de 20 años.
Registrate gratis y seguí leyendo
Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería.
El resultado fue 4 a 0 a favor de Uruguay, con Ariel Behar como capitán. En singles ganaron Joaquín Aguilar, Franco Roncadelli y Francisco Llanes, mientras que en dobles triunfó la dupla conformada por Behar y Llanes.
MP estuvo presente en el sector vip acompañando a los invitados y referentes que se acercaron a disfrutar de la competencia. El DJ Valentino Perla llenó el espacio de música, lo que sumó una experiencia de entretenimiento al desarrollo de los partidos.
En el marco de la serie, MP también apoyó la convocatoria Sacá tu Arte, impulsada por la Asociación Uruguaya de Tenis y el Círculo de Tenis de Montevideo, que invitó a artistas visuales, diseñadores, ilustradores y creadores uruguayos a desarrollar un afiche de autor inspirado en este acontecimiento deportivo. La propuesta buscó unir el deporte y el arte, promoviendo miradas originales y personales sobre la Copa Davis.
La presencia de MP en el torneo se enmarca en su acompañamiento a iniciativas vinculadas al deporte y a la generación de espacios de encuentro.