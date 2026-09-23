¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Medicina Personalizada realizó el segundo encuentro de MP Talks Live Sessions en el MACA

Se trata de un ciclo de entrevistas para conectar con aquellos profesionales y visionarios que apostaron por Punta del Este para establecer su hogar y consolidar sus proyectos

Gerenta de Marketing de MP Amorina Baggi, arquitecta Carolina Proto, director de MP Jorge Gerez y gerenta de Marketing de El Observador Cecilia Camors.&nbsp;

Gerenta de Marketing de MP Amorina Baggi, arquitecta Carolina Proto, director de MP Jorge Gerez y gerenta de Marketing de El Observador Cecilia Camors. 

FOTO

Lucila Castillo
Cristina Wayne, Bettina Silva y Ana Paula Feix.

Cristina Wayne, Bettina Silva y Ana Paula Feix.

FOTO

Lucila Castillo
Leticia y Alejandra García.

Leticia y Alejandra García.

FOTO

Lucila Castillo
Daniel Fernández y Carolina Mérica.

Daniel Fernández y Carolina Mérica.

FOTO

Lucila Castillo
Carla Tchintian, None Fossati, Florencia Piccardo y Lorena Errico.

Carla Tchintian, None Fossati, Florencia Piccardo y Lorena Errico.

FOTO

Lucila Castillo
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Medicina Personalizada llevó adelante el 2do encuentro de MP Talks Live Sessions, un ciclo de conferencias presenciales concebido para trasladar al escenario del MACA el espíritu de su videopodcast MP Talks. El propósito es dar a conocer las historias de quienes eligieron Punta del Este para vivir, emprender y desarrollar proyectos, rescatando sus miradas que también contribuyen a construir la identidad de la ciudad.

En esta oportunidad, el viernes 11 la protagonista fue la arquitecta y diseñadora Carolina Proto, quien halló en el balneario el espacio propicio para madurar una visión personal de su carrera y de su propia vida. Durante la entrevista, recorrió en profundidad su trayectoria profesional, las decisiones que marcaron su camino y el momento en que eligió Punta del Este para construir su vida y desarrollar su trabajo. Su recorrido está vinculado a proyectos que transformaron la escena arquitectónica y de diseño del departamento, con una mirada que busca respetar la esencia del lugar.

Leé además

Speakers Carlos Acle, Ximena Pardiñas y Zelmar Dufrechou.
B-Content

Medicina Personalizada puso el foco en los desafíos de liderar en tiempos de cambios

Esta propuesta refleja una visión compartida entre Medicina Personalizada y Punta del Este. Hace más de 15 años, MP decidió instalarse allí con el firme propósito de impulsar una visión integral de la salud, brindando un acompañamiento genuino y cercano a quienes eligieron este entorno como su hogar. Desde entonces, mantiene su compromiso con la ciudad y su comunidad, forjando un crecimiento conjunto y acompañándolos en cada etapa. Lo de siempre, para siempre.

MP Talks Live Sessions continuará con nuevos protagonistas para seguir descubriendo las decisiones, proyectos y miradas de quienes encontraron en Punta del Este el lugar para construir nuevos caminos.

Selección semanal
Seguridad pública

El trabajo en la Secretaría de Inteligencia: hermetismo, mínima exposición y canales oficiales desactualizados

Por Juan Francisco Pittaluga
Medioambiente

Vecinos de Kiyú y Arazatí reclaman mayor presencia del Estado ante el avance de la erosión y el uso de agroquímicos

Por Lucía Cuberos
Temu

Agosto marcó nuevo mínimo en 2026 de compras con franquicia aduanera: ¿“efecto Temu” en el empleo?

Por Ismael Grau
Mercado cambiario

Setiembre arrancó con las menores oscilaciones del precio del dólar desde 2019

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Sofía Tardáguila: “A veces, dejamos una zanahoria sin comer por querer alcanzar la siguiente”

Sofía Tardáguila: “A veces, dejamos una zanahoria sin comer por querer alcanzar la siguiente”

Por Santiago Perroni
Generalista versus especialista, cómo será el trabajo en la era de la IA

Generalista versus especialista, cómo será el trabajo en la era de la IA

Por José Frugoni
Cambiarle el nombre al insomnio: una invitación a dejar de luchar contra el sueño

Cambiarle el nombre al insomnio: una invitación a dejar de luchar contra el sueño

Por Tessa García Gori
Francesca Giulia Tavanti

Moda e IA: el futuro de la creatividad según Francesca Tavanti, directora en Instituto Marangoni Florencia

Por Cecilia Presa