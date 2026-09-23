Medicina Personalizada realizó el segundo encuentro de MP Talks Live Sessions en el MACA

Medicina Personalizada llevó adelante el 2do encuentro de MP Talks Live Sessions, un ciclo de conferencias presenciales concebido para trasladar al escenario del MACA el espíritu de su videopodcast MP Talks. El propósito es dar a conocer las historias de quienes eligieron Punta del Este para vivir, emprender y desarrollar proyectos, rescatando sus miradas que también contribuyen a construir la identidad de la ciudad.
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En esta oportunidad, el viernes 11 la protagonista fue la arquitecta y diseñadora Carolina Proto, quien halló en el balneario el espacio propicio para madurar una visión personal de su carrera y de su propia vida. Durante la entrevista, recorrió en profundidad su trayectoria profesional, las decisiones que marcaron su camino y el momento en que eligió Punta del Este para construir su vida y desarrollar su trabajo. Su recorrido está vinculado a proyectos que transformaron la escena arquitectónica y de diseño del departamento, con una mirada que busca respetar la esencia del lugar.
Esta propuesta refleja una visión compartida entre Medicina Personalizada y Punta del Este. Hace más de 15 años, MP decidió instalarse allí con el firme propósito de impulsar una visión integral de la salud, brindando un acompañamiento genuino y cercano a quienes eligieron este entorno como su hogar. Desde entonces, mantiene su compromiso con la ciudad y su comunidad, forjando un crecimiento conjunto y acompañándolos en cada etapa. Lo de siempre, para siempre.
MP Talks Live Sessions continuará con nuevos protagonistas para seguir descubriendo las decisiones, proyectos y miradas de quienes encontraron en Punta del Este el lugar para construir nuevos caminos.