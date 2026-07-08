Medicina Personalizada invitó a la presentación del libro 'Temas de Pediatría. Casos clínicos'

La obra propone un abordaje práctico de la atención pediátrica a partir del análisis de casos clínicos reales

En el marco de su compromiso con la educación médica continua, Medicina Personalizada (MP) invitó a la presentación del libro Temas de pediatría. Casos clínicos, una publicación de la Prof. Agda. Dra. Alicia García y el Prof. Dr. Walter Pérez que invita a reflexionar sobre la práctica pediátrica.

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La actividad se realizó en la sala Tempus de la torre 4 del World Trade Center y reunió a profesionales de la salud, médicos en formación y referentes del ámbito académico, incluido el Dr. Sergio Venturino, presidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. El encuentro se convirtió en una instancia de intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas con una extensa trayectoria y las nuevas generaciones de pediatras.

La presentación comenzó con unas palabras de la Prof. Dra. Mónica Pujadas, quien dio paso a los autores. Estos compartieron los principales objetivos de la obra, reflexionaron sobre los desafíos actuales de la especialidad y repasaron el proceso de elaboración del libro, que contó con la participación activa de las pediatras Emilia Alonso, Gimena Falcao, Belén Galain, Joaquina Godaraz, Cecilia Moreira, Luciana Robino y Andrea Rodríguez. En conjunto, seleccionaron los casos clínicos que integran esta primera edición y ya anticipan un segundo tomo.

El encuentro también incluyó un espacio de diálogo con el público, en el que los asistentes pudieron realizar consultas e intercambiar opiniones sobre diferentes aspectos del ejercicio profesional, la formación médica y los desafíos que plantea la atención de niños y adolescentes en la actualidad.

Temas de pediatría: casos clínicos presenta una selección de casos inspirados en situaciones reales que acompañan al lector a lo largo del proceso diagnóstico y terapéutico. A través de este enfoque, la publicación busca integrar los conocimientos teóricos con la práctica clínica cotidiana, fortaleciendo el razonamiento médico y el criterio profesional.