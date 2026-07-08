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Medicina Personalizada invitó a la presentación del libro 'Temas de Pediatría. Casos clínicos'

La obra propone un abordaje práctico de la atención pediátrica a partir del análisis de casos clínicos reales

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Valentina Weikert
Alicia García y Walter Pérez, autores de Temas de pediatría. Casos clínicos.&nbsp;

Alicia García y Walter Pérez, autores de Temas de pediatría. Casos clínicos. 

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Manuel Tolosa, Alejandro Opertti, Roberto Rampoldi, Alfredo Mirandetti y&nbsp;Guillermo Pérez.

Manuel Tolosa, Alejandro Opertti, Roberto Rampoldi, Alfredo Mirandetti y Guillermo Pérez.

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Iván Kirichenko y Jorge Gerez, director de MP.

Iván Kirichenko y Jorge Gerez, director de MP.

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Elsa Tambucho y Ana Inverso.&nbsp;

Elsa Tambucho y Ana Inverso. 

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Claudio Castro y Zózima González.

Claudio Castro y Zózima González.

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En el marco de su compromiso con la educación médica continua, Medicina Personalizada (MP) invitó a la presentación del libro Temas de pediatría. Casos clínicos, una publicación de la Prof. Agda. Dra. Alicia García y el Prof. Dr. Walter Pérez que invita a reflexionar sobre la práctica pediátrica.

La actividad se realizó en la sala Tempus de la torre 4 del World Trade Center y reunió a profesionales de la salud, médicos en formación y referentes del ámbito académico, incluido el Dr. Sergio Venturino, presidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. El encuentro se convirtió en una instancia de intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas con una extensa trayectoria y las nuevas generaciones de pediatras.

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La presentación comenzó con unas palabras de la Prof. Dra. Mónica Pujadas, quien dio paso a los autores. Estos compartieron los principales objetivos de la obra, reflexionaron sobre los desafíos actuales de la especialidad y repasaron el proceso de elaboración del libro, que contó con la participación activa de las pediatras Emilia Alonso, Gimena Falcao, Belén Galain, Joaquina Godaraz, Cecilia Moreira, Luciana Robino y Andrea Rodríguez. En conjunto, seleccionaron los casos clínicos que integran esta primera edición y ya anticipan un segundo tomo.

El encuentro también incluyó un espacio de diálogo con el público, en el que los asistentes pudieron realizar consultas e intercambiar opiniones sobre diferentes aspectos del ejercicio profesional, la formación médica y los desafíos que plantea la atención de niños y adolescentes en la actualidad.

Temas de pediatría: casos clínicos presenta una selección de casos inspirados en situaciones reales que acompañan al lector a lo largo del proceso diagnóstico y terapéutico. A través de este enfoque, la publicación busca integrar los conocimientos teóricos con la práctica clínica cotidiana, fortaleciendo el razonamiento médico y el criterio profesional.

Dirigido tanto a pediatras como a médicos residentes y estudiantes avanzados de Medicina, el libro constituye una herramienta de consulta y actualización permanente para quienes trabajan en el cuidado de la salud infantil, aportando experiencias y aprendizajes aplicables a la práctica asistencial.

La jornada finalizó con el sorteo de ejemplares entre los asistentes, lo que cerró un encuentro que reafirmó la importancia de generar espacios de formación continua y de promover la producción académica como parte del desarrollo profesional en el ámbito de la salud.

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