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Medicina Personalizada organizó el encuentro HealthTech Forum 2026

Expertos analizaron el avance de la IA y las nuevas tecnologías en la salud

Director de MP Jorge Gerez y secretaria general de CUTI Inés Jakubovski.

Director de MP Jorge Gerez y secretaria general de CUTI Inés Jakubovski.

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Mauricio Rodríguez
Andrés Abin, Pilar Moreno y Dayana Benchoam.

Andrés Abin, Pilar Moreno y Dayana Benchoam.

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Mauricio Rodríguez
Martín Quintana y Mauricio Pargman.

Martín Quintana y Mauricio Pargman.

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Mauricio Rodríguez
Felipe Llodra, Analía Mori y Carolina Torrado.

Felipe Llodra, Analía Mori y Carolina Torrado.

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Mauricio Rodríguez
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Por Branded Content

El encuentro HealthTech Forum 2026, organizado por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) y Medicina Personalizada (MP), reunió a empresas, prestadores de salud, científicos y especialistas de Uruguay con el fin de analizar el avance de la inteligencia artificial (IA) y las nuevas tecnologías.

El jueves 29 de octubre, la AeroSala del Aeropuerto de Carrasco fue sede de la segunda edición del HealthTech Forum. La prevención de enfermedades, el diagnóstico asistido por IA, la incorporación de robótica y los nuevos dispositivos médicos fueron algunos de los temas abordados durante las conferencias. Según el KPMG Global Tech Report 2026: Healthcare, 86% de las organizaciones de salud ya incorporó IA en su trabajo, servicios o cadenas de valor, mientras que el 76% espera hacerlo en los próximos meses.

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El director de MP, Jorge Gerez, aseguró que “la tecnología tiene un valor enorme cuando está al servicio de las personas y de los desafíos reales de la salud. Como prestadores, tenemos el desafío de evolucionar, incorporar nuevas herramientas y encontrar mejores formas de acompañar a nuestros pacientes. Este encuentro nos permite abrir esa conversación y acercarla a quienes están desarrollando soluciones desde Uruguay”.

La jornada estuvo dividida en tres bloques: The Future of Prevention, The Future of Intelligence y The Future of Care. En ellos se analizó cómo la tecnología puede contribuir a anticipar enfermedades y mejorar la calidad de vida; el impacto de la IA en la toma de decisiones y la investigación; y la transformación de los modelos de atención, con especial énfasis en la robótica, las soluciones inteligentes y el desarrollo de dispositivos médicos.

El cierre estuvo a cargo de João Paixão, del Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, quien compartió los avances en cirugía robótica. Por parte de MP, la química farmacéutica Andrea Bonatti y el ingeniero Nicolás Varela relataron cómo trabajan en la incorporación de nuevos equipos de diagnóstico, así como en la integración de dos robots en el sector de farmacia para evitar errores humanos y favorecer un trato más personalizado, algo que redunda en la seguridad del socio.

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