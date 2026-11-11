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Medicina Personalizada organizó un encuentro médico sobre salud cognitiva

El neurólogo brasileño Wyllians Borelli compartió los últimos avances en la materia y abordó nuevos enfoques terapéuticos

Jefe del Centro de la Memoria del Hospital Moinhos de Vento Wyllians Vendramini Borelli, coordinadora de Medicina Interna de MP Mabel Goñi y médico internista y geriatra Aldo Fierro.

Jefe del Centro de la Memoria del Hospital Moinhos de Vento Wyllians Vendramini Borelli, coordinadora de Medicina Interna de MP Mabel Goñi y médico internista y geriatra Aldo Fierro.

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Lucila Castillo
Coordinador comercial del Hospital Moinhos de Vento João Paixão y director de MP Jorge Gerez.

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Lucila Castillo
Marina Rodal y Guillermo Hernández.

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Lucila Castillo
Teresa Pereira, Tamara Messano, Ariel Montalbán y Graciela Destouet.

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Lucila Castillo
Marcela Quintana y Ana Laura Pérez.

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Lucila Castillo
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La salud cognitiva en adultos fue el tema central del encuentro médico que Medicina Personalizada (MP) organizó el jueves 29 de octubre en la sala Tempus de WTC Free Zone, torre 4. La jornada contó con la presencia del neurólogo brasileño Wyllians Vendramini Borelli, coordinador del Centro de la Memoria del Hospital Moinhos de Vento, y estuvo dirigida a equipos de salud que trabajan con pacientes adultos con riesgo de afectación cognitiva.

A lo largo de la actividad, el especialista presentó distintas herramientas para abordar la salud cognitiva, desde las estrategias de prevención hasta los métodos de diagnóstico y las posibilidades de tratamiento. La propuesta permitió poner sobre la mesa los avances de una disciplina que plantea desafíos tanto para la detección temprana como para el seguimiento de los pacientes.

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Durante la bienvenida, la coordinadora de Medicina Interna de MP, Mabel Goñi, destacó la importancia de abordar la salud cognitiva ante una población que vive cada vez más años y enfrenta mayores exigencias. También señaló que se trata de un tema que influye directamente en la calidad de vida de los pacientes y que aparece con frecuencia en las consultas médicas.

La jornada contó con la coordinación académica de Goñi, mientras que el doctor Aldo Fierro fue el moderador. Uno de los espacios estuvo dedicado al análisis de casos clínicos, que funcionaron como punto de partida para que los profesionales intercambiaran experiencias, plantearan preguntas y discutieran distintas formas de abordar a los pacientes.

El encuentro también reunió a profesionales del Hospital Moinhos de Vento de Brasil, institución de la que Borelli forma parte. La instancia combinó la actualización sobre los avances en salud cognitiva con el intercambio de conocimientos y experiencias entre colegas.

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