Medicina Personalizada organizó un encuentro médico sobre salud cognitiva

Jefe del Centro de la Memoria del Hospital Moinhos de Vento Wyllians Vendramini Borelli, coordinadora de Medicina Interna de MP Mabel Goñi y médico internista y geriatra Aldo Fierro.

La salud cognitiva en adultos fue el tema central del encuentro médico que Medicina Personalizada (MP) organizó el jueves 29 de octubre en la sala Tempus de WTC Free Zone, torre 4. La jornada contó con la presencia del neurólogo brasileño Wyllians Vendramini Borelli, coordinador del Centro de la Memoria del Hospital Moinhos de Vento, y estuvo dirigida a equipos de salud que trabajan con pacientes adultos con riesgo de afectación cognitiva.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

A lo largo de la actividad, el especialista presentó distintas herramientas para abordar la salud cognitiva, desde las estrategias de prevención hasta los métodos de diagnóstico y las posibilidades de tratamiento. La propuesta permitió poner sobre la mesa los avances de una disciplina que plantea desafíos tanto para la detección temprana como para el seguimiento de los pacientes.

Leé además B-Content Medicina Personalizada organizó el encuentro HealthTech Forum 2026

Durante la bienvenida, la coordinadora de Medicina Interna de MP, Mabel Goñi, destacó la importancia de abordar la salud cognitiva ante una población que vive cada vez más años y enfrenta mayores exigencias. También señaló que se trata de un tema que influye directamente en la calidad de vida de los pacientes y que aparece con frecuencia en las consultas médicas.

La jornada contó con la coordinación académica de Goñi, mientras que el doctor Aldo Fierro fue el moderador. Uno de los espacios estuvo dedicado al análisis de casos clínicos, que funcionaron como punto de partida para que los profesionales intercambiaran experiencias, plantearan preguntas y discutieran distintas formas de abordar a los pacientes.