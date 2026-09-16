¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Medicina Personalizada puso el foco en los desafíos de liderar en tiempos de cambios

Carlos Acle, Ximena Pardiñas y Zelmar Dufrechou conversaron sobre inteligencia artificial, nuevas generaciones, autoliderazgo y el valor de los vínculos humanos en las organizaciones

Speakers Carlos Acle, Ximena Pardiñas y Zelmar Dufrechou.

Speakers Carlos Acle, Ximena Pardiñas y Zelmar Dufrechou.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Director de MP Jorge Gerez y Gonzalo Torres.

Director de MP Jorge Gerez y Gonzalo Torres.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Matías Barrenechea y Gerardo San Vicente.

Matías Barrenechea y Gerardo San Vicente.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Emiliano Evora y Sofía Sesmonde.

Emiliano Evora y Sofía Sesmonde.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Juan Garat, Lucía Cocchi y Nacho Mignone.

Juan Garat, Lucía Cocchi y Nacho Mignone.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Si algo quedó claro durante Liderar sin mapa: organizaciones en medio de la transformación es que las reglas con las que se trabajaba hace apenas unos años ya no son necesariamente las mismas. La inteligencia artificial, las nuevas generaciones y la velocidad de los cambios obligan a las organizaciones a revisar constantemente cómo trabajan, se relacionan y toman decisiones.

Sobre esos desafíos conversaron Carlos Acle, CEO y fundador de Onetree; Ximena­ Pardiñas, directora de la Academia Xn, y Zelmar Dufrechou, coordinador de Operaciones Administrativas de Onetree. El encuentro, moderado por Carina Novarese, fue organizado por Medicina Personalizada (MP) y tuvo lugar el jueves 10 por la mañana en la Sala Tempus del World Trade Center, donde los invitados fueron recibidos previamente con un desayuno.

Leé además

Enrique Pons, Paula Berro, Ignacio Miranda Mendoza y Sebastián Ben. 
B-Content

Encuentro médico de Medicina Personalizada puso el foco en el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis

Uno de los principales puntos de la charla fue el contraste entre las distintas generaciones y sus nuevas formas de entender el trabajo y la vida. A eso se suma la inteligencia artificial, una transformación transversal que todavía se encuentra en pleno proceso de aprendizaje y descubrimiento.

Los tres coincidieron en que liderar siempre implicó desafíos, pero que hoy la velocidad de los cambios hace que muchas certezas dejen de serlo rápidamente. Lo que antes parecía claro —qué hacer, cómo hacerlo y cómo venderlo— puede cambiar en poco tiempo, obligando a las empresas a reinventarse y encontrar nuevas formas de avanzar.

La jornada también permitió reflexionar sobre el autoliderazgo y la importancia de reconocer el propio mapa emocional ante los cambios. En este contexto, se destacó el rol de los líderes como referentes capaces de transmitir calma y confianza en momentos de incertidumbre.

Frente a un entorno cada vez más tecnológico, también se resaltó la importancia de recuperar espacios para las relaciones humanas. El diálogo, la presencialidad y el encuentro resultan claves para fortalecer vínculos y equipos.

Selección semanal
Conflictividad

El gobierno apela a que se acuerden “servicios mínimos” en la terminal especializada de contenedores

Por Redacción Búsqueda
Bolsas

Cierra una corredora de bolsa; el negocio “no está rindiendo”

Por Redacción Búsqueda
Relaciones bilaterales

Uruguay puede perder toda la “asistencia internacional” de EE.UU. si mantiene el programa de “misiones médicas” cubanas

Por Redacción Búsqueda
Seguridad pública

Estados Unidos suma en Uruguay a un especialista en crimen organizado

Por Juan Francisco Pittaluga

TE PUEDE INTERESAR

Video

Luana: “No tengo vergüenza ni miedo a romper barreras”

Por Federica Ham
Oodi, Helsinki

¿Quién dijo que una biblioteca es aburrida? Un recorrido por Helsinki, Oslo y Copenhague

Por Santiago Perroni
Gustavo Petkoff, Marina Sánchez y Mercedes Lalanne.

Coppélia por el Ballet Nacional del Sodre: entretelones de una nueva versión creada por tres uruguayos

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Matty Matheson

Los secretos de lo que cocina en su casa la estrella de 'The Bear' Matty Matheson en su nuevo libro

Por Cecilia Presa