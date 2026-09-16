Medicina Personalizada puso el foco en los desafíos de liderar en tiempos de cambios

Carlos Acle, Ximena Pardiñas y Zelmar Dufrechou conversaron sobre inteligencia artificial, nuevas generaciones, autoliderazgo y el valor de los vínculos humanos en las organizaciones

Si algo quedó claro durante Liderar sin mapa: organizaciones en medio de la transformación es que las reglas con las que se trabajaba hace apenas unos años ya no son necesariamente las mismas. La inteligencia artificial, las nuevas generaciones y la velocidad de los cambios obligan a las organizaciones a revisar constantemente cómo trabajan, se relacionan y toman decisiones.

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Sobre esos desafíos conversaron Carlos Acle, CEO y fundador de Onetree; Ximena­ Pardiñas, directora de la Academia Xn, y Zelmar Dufrechou, coordinador de Operaciones Administrativas de Onetree. El encuentro, moderado por Carina Novarese, fue organizado por Medicina Personalizada (MP) y tuvo lugar el jueves 10 por la mañana en la Sala Tempus del World Trade Center, donde los invitados fueron recibidos previamente con un desayuno.

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Uno de los principales puntos de la charla fue el contraste entre las distintas generaciones y sus nuevas formas de entender el trabajo y la vida. A eso se suma la inteligencia artificial, una transformación transversal que todavía se encuentra en pleno proceso de aprendizaje y descubrimiento.

Los tres coincidieron en que liderar siempre implicó desafíos, pero que hoy la velocidad de los cambios hace que muchas certezas dejen de serlo rápidamente. Lo que antes parecía claro —qué hacer, cómo hacerlo y cómo venderlo— puede cambiar en poco tiempo, obligando a las empresas a reinventarse y encontrar nuevas formas de avanzar.

La jornada también permitió reflexionar sobre el autoliderazgo y la importancia de reconocer el propio mapa emocional ante los cambios. En este contexto, se destacó el rol de los líderes como referentes capaces de transmitir calma y confianza en momentos de incertidumbre.