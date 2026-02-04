MG3 Hybrid+: el nuevo 'hatchback' híbrido de MG Motor

El Grupo Eximar, representante oficial de MG Motor en Uruguay, presentó el nuevo MG3 Hybrid+, un hatchback que llega para marcar un punto de inflexión en su segmento, a través de tecnología híbrida avanzada, bajo consumo y la mayor potencia de su categoría.
El auto fue presentado el jueves 29 en el hub que el importador posee en avenida Italia y Patagonia, en Punta del Este. Se trató de una ocasión propicia para que los interesados pudieran probar el auto a través de un test drive.
El gerente general de Grupo Eximar, Federico Mayora, dijo que se trata de un vehículo que viene a cubrir una carencia del mercado: “Venimos a ocupar un nicho que ahora está libre, es un vehículo que posee un sistema de propulsión híbrido completo, con un motor eléctrico y otro a gasolina, y tiene la capacidad de moverse de forma eléctrica. En combinación, tiene una potencia de 191 caballos y un comportamiento en ruta fantástico. Este es un vehículo que no conoce limitaciones de autonomía, ya que alcanza hasta 800 kilómetros con un tanque de 36 litros. Con este sistema se logra una aceleración de 0 a 100 km/h en 8 segundos”.
El MG3 Hybrid+ incorpora un alto nivel de equipamiento tecnológico, incluyendo una pantalla central táctil de 10,25 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, además de múltiples asistencias a la conducción. En materia de seguridad, el modelo cuenta con 7 airbags.