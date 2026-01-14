¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Micaela Núñez expone en el Yacht Club de Punta del Este

En algunas de sus obras la artista colaboró con Adolfo Sayago

Los artistas Adolfo Sayago y Micaela Núñez.

Los artistas Adolfo Sayago y Micaela Núñez.

FOTO

Valentina Weikert
Luciana Roma y&nbsp;Jarbas Guimarães.

Luciana Roma y Jarbas Guimarães.

FOTO

Valentina Weikert
Gustavo González Piedras y Sally Anne Cooper.

Gustavo González Piedras y Sally Anne Cooper.

FOTO

Valentina Weikert
Paola Quadrelli y Juan Artola.

Paola Quadrelli y Juan Artola.

FOTO

Valentina Weikert
Fátima Terra y José Montero.

Fátima Terra y José Montero.

FOTO

Valentina Weikert
Natalia Scarpelli, Mirtha Curcio y Mercedes Lemonnier.

Natalia Scarpelli, Mirtha Curcio y Mercedes Lemonnier.

FOTO

Valentina Weikert
Francisco Elías y Sofía Eirin.

Francisco Elías y Sofía Eirin.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Hasta el viernes 16, en el Yacht Club de Punta del Este se podrá visitar la muestra artística Ajustando velas, una propuesta de Micaela Núñez en colaboración con Adolfo Sayago.

La artista aseguró a Galería que el trabajo en común crea una perspectiva de lo que ambos perciben del mar, una especie de “marca” de su forma de vida. Dijo que se dedica a imágenes náuticas desde “chica” porque la costa es su lugar de nacimiento y, además, los deportes que se practican en el agua tienen “dinamismo, atrevimiento y color”.

Respecto a su colaboración con Sayago, aseguró que el hecho de ser pareja favorece el trabajo conjunto y el diálogo en torno al arte: “Nos gusta nuestra vida y la cercanía con la costa. Pescar, juntar caracoles hablar de nuestro trabajo y de nuestros hijos y nietos. Es lo que solemos hacer”.

Núñez tiene su taller en Buenos Aires y trabaja en el Museo Marítimo de Ushuaia. Su primera muestra fue en Argentina en 1988. Es nacida en Punta del Este, a dos cuadras del faro de la ciudad. Además de hacerlo en Argentina, ha expuesto en Brasil, Chile, España, Italia, Francia, Holanda, Nicaragua, El Salvador, Portugal, Puerto Rico, Estados Unidos y China.

Selección semanal
Venezuela

Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

Por Redacción Búsqueda
Entrevista

“Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

Por Federico Castillo
Mercosur

UE-Mercosur: el gobierno buscará ratificación rápida en Uruguay y cree que en Europa “no será sencilla”

Por Redacción Búsqueda
Venezuela

Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

Por Federico Castillo

TE PUEDE INTERESAR

El abanico es tendencia: despojado de viejos prejuicios, vuelve más democrático y diverso

El abanico es tendencia: despojado de viejos prejuicios, vuelve más democrático y diverso

Por Patricia Mántaras de la Orden
La productora Sara Murphy, la actriz Teyana Taylor, el cineasta Paul Thomas Anderson y la actriz Chase Infiniti posan con el premio a la Mejor película musical o de comedia por Una batalla tras otra.

Globos de Oro 2026: todos los ganadores y los momentos destacados

Jennifer Lawrence llevó un diseño de Givenchy firmado por Sarah Burton.

Los ‘looks’ más comentados de la alfombra roja de los Globos de Oro 2026

Por Redacción Galería
Luz azul: el “enemigo silencioso” detrás del envejecimiento digital

Luz azul: el “enemigo silencioso” detrás del envejecimiento digital

Por María Inés Fiordelmondo Blaires