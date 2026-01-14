Micaela Núñez expone en el Yacht Club de Punta del Este

Hasta el viernes 16, en el Yacht Club de Punta del Este se podrá visitar la muestra artística Ajustando velas, una propuesta de Micaela Núñez en colaboración con Adolfo Sayago.
Hasta el viernes 16, en el Yacht Club de Punta del Este se podrá visitar la muestra artística Ajustando velas, una propuesta de Micaela Núñez en colaboración con Adolfo Sayago.
La artista aseguró a Galería que el trabajo en común crea una perspectiva de lo que ambos perciben del mar, una especie de “marca” de su forma de vida. Dijo que se dedica a imágenes náuticas desde “chica” porque la costa es su lugar de nacimiento y, además, los deportes que se practican en el agua tienen “dinamismo, atrevimiento y color”.
Respecto a su colaboración con Sayago, aseguró que el hecho de ser pareja favorece el trabajo conjunto y el diálogo en torno al arte: “Nos gusta nuestra vida y la cercanía con la costa. Pescar, juntar caracoles hablar de nuestro trabajo y de nuestros hijos y nietos. Es lo que solemos hacer”.
Núñez tiene su taller en Buenos Aires y trabaja en el Museo Marítimo de Ushuaia. Su primera muestra fue en Argentina en 1988. Es nacida en Punta del Este, a dos cuadras del faro de la ciudad. Además de hacerlo en Argentina, ha expuesto en Brasil, Chile, España, Italia, Francia, Holanda, Nicaragua, El Salvador, Portugal, Puerto Rico, Estados Unidos y China.