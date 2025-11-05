Moweek Verano 26: creatividad, identidad y nuevas voces del diseño uruguayo

La propuesta reunió a más de más de 120 marcas en Sofitel Montevideo

Del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, el hotel Sofitel Montevideo fue el centro de la moda nacional con una nueva edición de Moweek, la plataforma que desde hace más de una década impulsa la creatividad y el desarrollo del diseño uruguayo. En formato híbrido —con actividades presenciales y tienda en línea—, la propuesta reunió a más de 120 marcas y reafirmó su papel como espacio de encuentro entre creadores, empresas y público.

El viernes 31, en el salón Thays del Sofitel, el equipo liderado por Sofía Inciarte y Carina Martínez presentó el nuevo Directorio de Proveedores, una iniciativa destinada a fortalecer la cadena productiva del diseño local y fomentar la colaboración entre talleres, diseñadores y emprendedores.

El sábado 1 de noviembre fue el turno de los desfiles presenciales, que contaron con la participación de Cervieri Monsuárez con Savia, Bubba con Polonio, By Florencia con Rumbo al Mar y Studio Tres, marca de campaña de Moweek Verano 26.

El domingo se cerró con Entre Nosotras, una propuesta de San Roque centrada en el bienestar y la comunidad femenina. En paralelo, el universo digital Moweek.com.uy ofreció durante todo el fin de semana su tienda en línea con más de un centenar de firmas nacionales, desde diseño de autor hasta accesorios sustentables, reafirmando el compromiso de la plataforma con la innovación y la accesibilidad.

La campaña oficial de esta edición estuvo a cargo de Studio Tres, el colectivo integrado por Giuliana Nocetti, Sally Chen y Angelo Castro, con fotografías de Gastón Gadda. Su enfoque experimental reflejó el espíritu colaborativo que distingue a Moweek y marcó el pulso de la temporada.