Moweek Verano 26: creatividad, identidad y nuevas voces del diseño uruguayo

La propuesta reunió a más de más de 120 marcas en Sofitel Montevideo

Fundadoras de Moweek Sofía Inciarte y Carina Martínez.

Fundadoras de Moweek Sofía Inciarte y Carina Martínez.

FOTO

Valentina Weikert
Agustina Emanuelli, Selene Pérez y Ximena Bras.

Agustina Emanuelli, Selene Pérez y Ximena Bras.

FOTO

Valentina Weikert
Omar y Ángela Blones.

Omar y Ángela Blones.

FOTO

Valentina Weikert
Daiana Quiroga y Jazmín Acosta.

Daiana Quiroga y Jazmín Acosta.

FOTO

Valentina Weikert
Ignacio Benvenuto, LucÍa Moscone y Juan Ignacio Rego.

Ignacio Benvenuto, LucÍa Moscone y Juan Ignacio Rego.

FOTO

Valentina Weikert
Facundo Vescia y Eloisa Coppa.

Facundo Vescia y Eloisa Coppa.

FOTO

Valentina Weikert
Fernando Castillos y Julián Roselli.

Fernando Castillos y Julián Roselli.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, el hotel Sofitel Montevideo fue el centro de la moda nacional con una nueva edición de Moweek, la plataforma que desde hace más de una década impulsa la creatividad y el desarrollo del diseño uruguayo. En formato híbrido —con actividades presenciales y tienda en línea—, la propuesta reunió a más de 120 marcas y reafirmó su papel como espacio de encuentro entre creadores, empresas y público.

El viernes 31, en el salón Thays del Sofitel, el equipo liderado por Sofía Inciarte y Carina Martínez presentó el nuevo Directorio de Proveedores, una iniciativa destinada a fortalecer la cadena productiva del diseño local y fomentar la colaboración entre talleres, diseñadores y emprendedores.

El sábado 1 de noviembre fue el turno de los desfiles presenciales, que contaron con la participación de Cervieri Monsuárez con Savia, Bubba con Polonio, By Florencia con Rumbo al Mar y Studio Tres, marca de campaña de Moweek Verano 26.

El domingo se cerró con Entre Nosotras, una propuesta de San Roque centrada en el bienestar y la comunidad femenina. En paralelo, el universo digital Moweek.com.uy ofreció durante todo el fin de semana su tienda en línea con más de un centenar de firmas nacionales, desde diseño de autor hasta accesorios sustentables, reafirmando el compromiso de la plataforma con la innovación y la accesibilidad.

La campaña oficial de esta edición estuvo a cargo de Studio Tres, el colectivo integrado por Giuliana Nocetti, Sally Chen y Angelo Castro, con fotografías de Gastón Gadda. Su enfoque experimental reflejó el espíritu colaborativo que distingue a Moweek y marcó el pulso de la temporada.

Con propuestas que unen identidad, creatividad y comunidad, Moweek Verano 26 reafirmó su lugar como la gran vidriera del diseño uruguayo contemporáneo.

