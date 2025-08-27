¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

MP abrió un espacio para hablar de salud femenina sin tabúes

La dermatóloga Lídice Dufrechou, la ginecóloga Deborah Laufer y la nutricionista Valentina Ponce de León guiaron la charla con un enfoque participativo y respondieron inquietudes

Caro Criado, Deborah Laufer, Lídice Dufrechou y Valentina Ponce de León.

Caro Criado, Deborah Laufer, Lídice Dufrechou y Valentina Ponce de León.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Verónica Cobas y María Noel Ardao.

Verónica Cobas y María Noel Ardao.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Valentina Revello, Viviana Viera, Yoanna Schelotto y Laura Pérez.

Valentina Revello, Viviana Viera, Yoanna Schelotto y Laura Pérez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Soledad Guasco y Claudia Corbi.

Soledad Guasco y Claudia Corbi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Verónica Pastorino y Luciana Fortunatto.&nbsp;

Verónica Pastorino y Luciana Fortunatto. 

FOTO

Mauricio Rodríguez

En el local de Caro Criado en Arocena, Medicina Personalizada (MP) reunió a un grupo de mujeres en torno a los 40 años con el propósito de abrir un espacio de intercambio sobre los cambios propios de esta etapa de la vida. La propuesta, realizada el miércoles 20, buscó dejar de lado los formatos rígidos para dar lugar a una conversación cercana, honesta y sin tabúes.

La dermatóloga Lídice Dufrechou, la ginecóloga Deborah Laufer y la nutricionista Valentina Ponce de León guiaron la charla con un enfoque participativo y respondieron inquietudes que habitualmente surgen en la consulta médica. Los temas abordados fueron diversos: desde la salud ginecológica hasta el cuidado de la piel y la alimentación, siempre bajo la premisa de que cada mujer es única y no existen fórmulas universales.

Leé además

Susan Monarez fue despedida como directora de los CDC tras menos de un mes en el cargo
Salud

La Casa Blanca destituye a la jefa de la agencia de salud de EE.UU. tras enfrentamiento por las vacunas

Por France 24
Familiares de víctimas mortales por el uso de fentanilo en Argentina prenden velas durante una manifestación, en una fotografía de archivo.
Argentina

Fentanilo contaminado, uno de los mayores desastres sanitarios de Argentina

Por France 24
El autor Santiago Medero junto al editor de Planeta Leonardo Cabrera.
Presentación

Santiago Medero presentó su libro 'El palacio de mármol'

Por Belén Riguetti Aparicio

Las especialistas insistieron en que esta etapa no debe asociarse con pérdida o deterioro, sino con la posibilidad de reforzar el autocuidado y la confianza para favorecer el bienestar físico y emocional. Entre sus recomendaciones, destacaron el valor del descanso, una alimentación con proteínas suficientes, la hidratación constante, la incorporación de ejercicios de fuerza y la capacidad crítica frente a los mensajes que circulan en redes sociales, evitando comparaciones que generan frustración.

El encuentro permitió derribar mitos y compartir experiencias en un ambiente cálido y participativo. MP adelantó que trabaja en la apertura de una nueva clínica diseñada especialmente para sus socias mujeres, donde un equipo multidisciplinario acompañará de forma integral las distintas etapas de la vida.

Selección semanal
Conflicto en Medio Oriente

“Alza” del antisemitismo en Uruguay: organizaciones judías plantean al gobierno la necesidad de estrategias

Por Juan Francisco Pittaluga
Fuerzas Armadas

El Club Naval citó a una asamblea extraordinaria por disconformidad con el nuevo comandante de la Armada

Por Juan Francisco Pittaluga
Sistema financiero

El Banco Central propone nuevos requerimientos de capital para bancos y aseguradoras

Por Redacción Búsqueda
Justicia

Imputaron a Penadés por violencia privada por episodio de 2014 en el que le ofreció dinero a cambio de sexo a un policía

TE PUEDE INTERESAR

Sanguche 

7 lugares nuevos para comer bien y lindo en Montevideo

Por Clementina Delacroix Cardeza
Carlos González, pediatra español: “Lo que tu hijo necesita no es tu dinero, es tu tiempo”

Carlos González, pediatra español: “Lo que tu hijo necesita no es tu dinero, es tu tiempo”

Por Federica Chiarino Vanrell
Comprar moda ultrarrápida se ha vuelto un entretenimiento adictivo: ¿cómo se corta el círculo?

Comprar moda ultrarrápida se ha vuelto un entretenimiento adictivo: ¿cómo se corta el círculo?

Por Patricia Mántaras de la Orden
Este 25 de agosto se cumple el aniversario número 100 del Palacio Legislativo, historia centenaria contada y celebrada a través de un cuidado proceso de restauración en el que se buscó preservar las piezas originales.

Secretos a la vista del Palacio Legislativo: la piezas originales que forman parte de su acervo

Por Milene Breito