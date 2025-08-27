MP abrió un espacio para hablar de salud femenina sin tabúes
La dermatóloga Lídice Dufrechou, la ginecóloga Deborah Laufer y la nutricionista Valentina Ponce de León guiaron la charla con un enfoque participativo y respondieron inquietudes
Caro Criado, Deborah Laufer, Lídice Dufrechou y Valentina Ponce de León.
Verónica Cobas y María Noel Ardao.
Valentina Revello, Viviana Viera, Yoanna Schelotto y Laura Pérez.
Soledad Guasco y Claudia Corbi.
Verónica Pastorino y Luciana Fortunatto.
En el local de Caro Criado en Arocena, Medicina Personalizada (MP) reunió a un grupo de mujeres en torno a los 40 años con el propósito de abrir un espacio de intercambio sobre los cambios propios de esta etapa de la vida. La propuesta, realizada el miércoles 20, buscó dejar de lado los formatos rígidos para dar lugar a una conversación cercana, honesta y sin tabúes.
La dermatóloga Lídice Dufrechou, la ginecóloga Deborah Laufer y la nutricionista Valentina Ponce de León guiaron la charla con un enfoque participativo y respondieron inquietudes que habitualmente surgen en la consulta médica. Los temas abordados fueron diversos: desde la salud ginecológica hasta el cuidado de la piel y la alimentación, siempre bajo la premisa de que cada mujer es única y no existen fórmulas universales.
Las especialistas insistieron en que esta etapa no debe asociarse con pérdida o deterioro, sino con la posibilidad de reforzar el autocuidado y la confianza para favorecer el bienestar físico y emocional. Entre sus recomendaciones, destacaron el valor del descanso, una alimentación con proteínas suficientes, la hidratación constante, la incorporación de ejercicios de fuerza y la capacidad crítica frente a los mensajes que circulan en redes sociales, evitando comparaciones que generan frustración.
El encuentro permitió derribar mitos y compartir experiencias en un ambiente cálido y participativo. MP adelantó que trabaja en la apertura de una nueva clínica diseñada especialmente para sus socias mujeres, donde un equipo multidisciplinario acompañará de forma integral las distintas etapas de la vida.