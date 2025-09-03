MP presentó un espacio para hablar sobre trastornos alimentarios en la adolescencia

Las exposiciones estuvieron a cargo de la pediatra especializada en nutrición Julieta Hernández y la licenciada en psicología Fernanda Semeniuk

En el Club de Golf del Uruguay, Medicina Personalizada (MP) organizó un encuentro médico dedicado a los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en adolescentes, una problemática que preocupa cada vez más a las familias y al sistema de salud. Esta actividad se enmarca dentro del programa de educación continua que MP lleva adelante.

Las exposiciones estuvieron a cargo de la pediatra especializada en nutrición Julieta Hernández y la licenciada en psicología Fernanda Semeniuk. En Argentina, ambas profesionales desarrollan su trabajo en una modalidad interdisciplinaria que integra distintas perspectivas para ofrecer un acompañamiento completo y personalizado.

También participó Ana María Inverso, integrante del equipo de MP y referente en nutrición, con especial énfasis en los trastornos de la alimentación. Inverso destacó que, en los últimos años, el interés por estas patologías ha crecido no solo dentro del ámbito de la salud, sino también en las familias y en la sociedad en general, dado el fuerte impacto que tienen en la calidad de vida de quienes las atraviesan.

Uno de los aspectos abordados por las especialistas argentinas fue la aparición de los TCA durante la adolescencia, una etapa crítica por los cambios físicos y emocionales. También se advirtió que estos trastornos se detectan cada vez más en niños pequeños, lo que representa un desafío creciente para familias y equipos de salud.

Entre los puntos destacados, se señaló que los TCA son cada vez más frecuentes en varones y en edades tempranas. Las especialistas coincidieron en que no hay una causa única, sino múltiples factores —psicológicos, familiares y sociales— influidos especialmente por la cultura de la delgadez.