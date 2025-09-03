¡Hola !

MP presentó un espacio para hablar sobre trastornos alimentarios en la adolescencia

Las exposiciones estuvieron a cargo de la pediatra especializada en nutrición Julieta Hernández y la licenciada en psicología Fernanda Semeniuk

Las disertantes Julieta Hernández, Fernanda Semeniuk y Ana María Inverso.

Las disertantes Julieta Hernández, Fernanda Semeniuk y Ana María Inverso.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Melisa Hernández y Eugenia Berriel.

Melisa Hernández y Eugenia Berriel.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Álvaro Galiana y director de MP Jorge Gerez.

Álvaro Galiana y director de MP Jorge Gerez.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Anna Bonino, María Miralles y Patricia Barrios.

Anna Bonino, María Miralles y Patricia Barrios. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Walter Pérez y Enrique Pons.

Walter Pérez y Enrique Pons.

FOTO

Adrián Echeverriaga

En el Club de Golf del Uruguay, Medicina Personalizada (MP) organizó un encuentro médico dedicado a los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en adolescentes, una problemática que preocupa cada vez más a las familias y al sistema de salud. Esta actividad se enmarca dentro del programa de educación continua que MP lleva adelante.

Las exposiciones estuvieron a cargo de la pediatra especializada en nutrición Julieta Hernández y la licenciada en psicología Fernanda Semeniuk. En Argentina, ambas profesionales desarrollan su trabajo en una modalidad interdisciplinaria que integra distintas perspectivas para ofrecer un acompañamiento completo y personalizado.

