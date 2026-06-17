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MP reunió a especialistas en una jornada sobre los desafíos del neurodesarrollo en el siglo XXI

Profesionales de distintas disciplinas participaron de un encuentro académico que abordó las nuevas perspectivas sobre el diagnóstico, acompañamiento y tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo

Gabriel González, Esteban Vaucheret Paz, Alfredo Cerisola, Jorge Gerez y Walter Pérez.

Gabriel González, Esteban Vaucheret Paz, Alfredo Cerisola, Jorge Gerez y Walter Pérez.

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Valentina Weikert
Celia Migdal, Federico Baltar y Valeria Fraga.&nbsp;

Celia Migdal, Federico Baltar y Valeria Fraga. 

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Valentina Weikert
María José Carugati, Anna Bonino, Joaquina Goldaraz y Luciana Robino.&nbsp;

María José Carugati, Anna Bonino, Joaquina Goldaraz y Luciana Robino. 

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Analía Estavillo, María Marchales y María Clara Artucio.&nbsp;

Analía Estavillo, María Marchales y María Clara Artucio. 

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Valentina Weikert
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BMP realizó una nueva edición de sus encuentros de formación médica continua con la conferencia “Neurodesarrollo en el siglo XXI: nuevas preguntas, nuevas miradas”, una instancia de actualización profesional que convocó a especialistas de diversas áreas de la salud para reflexionar sobre los desafíos actuales vinculados al desarrollo infantil.

La actividad tuvo lugar el jueves 11 por la noche en el salón Tempus de la Torre 4 del World Trade Center Montevideo y contó con una convocatoria que colmó la sala, confirmando el creciente interés que existe en torno a esta temática dentro de la comunidad médica y científica.

Antes del comienzo de la conferencia, los asistentes disfrutaron de un espacio de encuentro e intercambio informal, donde médicos, psicólogos, psiquiatras, psicomotricistas, neuropediatras, terapeutas y otros profesionales de la salud compartieron experiencias y dialogaron sobre sus prácticas clínicas para fortalecer vínculos entre distintas disciplinas. Posteriormente, la actividad se trasladó al auditorio principal, donde comenzó la jornada académica.

El encuentro tuvo como principal objetivo generar un espacio de reflexión y actualización sobre las nuevas miradas del neurodesarrollo, integrando la experiencia clínica cotidiana, la evidencia científica más reciente y los desafíos que enfrentan los equipos de salud en el diagnóstico, acompañamiento y tratamiento de niños y adolescentes. El expositor principal fue el doctor Esteban Vaucheret Paz, jefe del Servicio de Neurología Infantil del Hospital Italiano de Buenos Aires, reconocido referente regional en la materia. Durante su presentación abordó la evolución de los conocimientos sobre neurodesarrollo, los cambios en los criterios diagnósticos y las nuevas perspectivas para comprender los procesos de desarrollo infantil en un contexto social y tecnológico en permanente transformación.

La conferencia fue moderada por Alfredo Cerisola y Gabriel González, mientras que la coordinación académica estuvo a cargo de Walter Pérez.

Desde MP señalaron que este tipo de actividades forman parte de un programa de formación continua que la institución desarrolla desde hace años, con el objetivo de promover la actualización científica y el intercambio de conocimientos entre profesionales. Asimismo, destacaron que estas jornadas permiten visibilizar el trabajo que realizan los equipos médicos de la institución y acercar a Uruguay a especialistas de referencia internacional.

La actividad fue gratuita y con cupos limitados, lo que permitió desarrollar un ámbito de intercambio cercano entre los asistentes y los expositores. Con una participación activa del público, la jornada reafirmó el interés de los profesionales por promover espacios de formación interdisciplinaria para mejorar la atención y el acompañamiento de las nuevas generaciones.

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