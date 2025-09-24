¡Hola !

MP reunió a profesionales para reflexionar sobre desafíos actuales y compartir acciones que lleva adelante

La actividad se realizó el martes 16 en el salón Tempus de World Trade Center

María Célica Borca, Gonzalo Cid, Karen González y William Baptista.

FOTO

Valentina Weikert
Leticia Vázquez, Laura Sánchez y Yuliana Caballero.

FOTO

Valentina Weikert
Ernesto Hernández, Yénifer González y Mariana Martínez.

FOTO

Valentina Weikert
Mabel Goñi y Noel Fraga.

FOTO

Valentina Weikert
Yohana Tabares y Nadia Riccetto.

FOTO

Valentina Weikert

La seguridad en el ámbito de la salud no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria que salva vidas. Con motivo del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, Medicina Personalizada (MP) reunió a profesionales de distintas áreas para reflexionar sobre los desafíos actuales y, sobre todo, compartir acciones concretas que se están llevando adelante.

El especialista en anestesiología William Baptista, instructor en simulación clínica y seguridad del paciente por el Institute for Medical Simulation de Harvard Medical School, abrió la jornada subrayando la necesidad de construir una cultura sólida en torno a este tema. “La confianza se genera cuando todos los integrantes de un equipo comparten un objetivo común y se comprometen con el aprendizaje continuo”, afirmó.

La química María Célica Borca, especialista en gestión de servicios de salud y evaluadora internacional de calidad de Fundibeq, se enfocó en la calidad asistencial, a la que definió como “el sistema nervioso de cualquier organización sanitaria”. Destacó que seguridad y calidad son inseparables y que el paciente debe ser considerado un actor activo en su cuidado. Según explicó, incorporar su voz en el diseño de procesos permite reducir riesgos y mejorar la experiencia asistencial.

Por su parte, la jefa de block quirúrgico de MP, Karen González, presentó casos concretos del trabajo que la institución viene desarrollando desde hace años. Subrayó que la seguridad de los socios es un deber ético pero también un compromiso sostenido de gestión respaldado por normas internacionales de calidad, medio ambiente, seguridad de la información y protección de datos.

El coordinador médico de Clínica MP, Gonzalo Cid, moderó la actividad realizada el martes 16 en el salón Tempus de World Trade Center, donde quedó claro que la seguridad no depende de talentos individuales, sino de equipos cohesionados. Como expresó González en el cierre, “en salud sucede lo mismo que en los deportes colectivos: un jugador brillante puede resolver una jugada, pero solo un equipo unido y coordinado logra ganar el partido”.

Con instancias de capacitación permanente, una Comisión de Seguridad del Paciente (Cosepa) y una Unidad de Educación e Investigación en Enfermería, MP refuerza a diario la idea de que cuidar la seguridad no es un protocolo más, sino un compromiso que atraviesa a toda la organización.

