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Nació ‘Creatura’, una revista para difundir el arte y la cultura

La publicación, a través de distintos contenidos, explora la identidad latinoamericana

Cofundadoras de Creatura: Sofía Supervielle y Vera Prego.

Cofundadoras de Creatura: Sofía Supervielle y Vera Prego.

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Valentina Weikert
Laura y Rosina Methol.

Laura y Rosina Methol.

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Valentina Weikert
Derlin Fernández y Rodney García.

Derlin Fernández y Rodney García.

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Valentina Weikert
Director del MAPI Facundo de Almeida y Micaela Villalba, directora del Museo Zorrilla.&nbsp;

Director del MAPI Facundo de Almeida y Micaela Villalba, directora del Museo Zorrilla. 

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Valentina Weikert
Julia y Juan Rubio.

Julia y Juan Rubio.

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Valentina Weikert
Nelson Simatovich y Oscar Cayrus.

Nelson Simatovich y Oscar Cayrus.

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Valentina Weikert
Federica Bordaberry y Krishna Della Valle.

Federica Bordaberry y Krishna Della Valle.

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Valentina Weikert
Soledad Mujica y Javier Prego.

Soledad Mujica y Javier Prego.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La nueva publicación, Creatura, no nació de un momento para otro: sus creadoras, Sofía Supervielle y Vera Prego, trabajan desde 2022 en la selección de escritores y en la línea editorial. Por fin, el jueves 19, se presentó el primer número en el local Hungry Art, en la Ciudad Vieja, con la instalación fotográfica y la impresión de la imagen de tapa a cargo de Darío Invernizzi, basada en el trabajo de la fotógrafa boliviana Marisol Méndez.

La primera entrega se centra en artículos, entrevistas y ensayos sobre fotografía contemporánea, y reúne reflexiones sobre arte, identidad, migración, representación y pertenencia.

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La revista vio la luz por primera vez en noviembre de 2025 en París con dos actividades: un conversatorio con artistas y colaboradores, realizado en la Casa de América Latina, una institución de renombre en Francia; y luego una fiesta en Panorama Mundi, la tienda de diseño latino de la argentina María Lee.

Supervielle dijo a Galería que “lo que motivó la creación de la publicación fue el deseo y la inquietud de conocer lo que pasa a nivel cultural y artístico en América Latina. Fueron las ganas de explorar nuestra propia identidad, de explorar qué significa ser latinoamericano”. Además, considera que “falta representación y matices en lo que significa ser latino. Nos dieron ganas de crear un espacio donde la cultura latina pueda verse, leerse y sentirse en sus propios términos”.

La publicación se puede adquirir en Montevideo en librerías como Escaramuza, Feltrinelli y otras tiendas especializadas. En Maldonado está disponible en Rizoma, Mansalva y El Virrey de la Punta. También llegará a Europa, Estados Unidos, Canadá y Brasil.

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