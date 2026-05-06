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Naterial inauguró su nuevo 'showroom' en Punta Carretas Shopping­

Este espacio se suma a sus locales ya existentes ubicados en Car One Center y La Barra (Maldonado)

Gerenta comercial de Naterial Pamela Rodríguez Sotto, director regional retail Emiliano Aldabalde y team leader de Naterial Punta Carretas Gonzalo Fortunato.&nbsp;

Gerenta comercial de Naterial Pamela Rodríguez Sotto, director regional retail Emiliano Aldabalde y team leader de Naterial Punta Carretas Gonzalo Fortunato. 

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Valentina Weikert
Florencia Maurin y Victoria Sande.

Florencia Maurin y Victoria Sande.

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Valentina Weikert
María y Pilar Gomensoro junto a la gerenta de Marketing de&nbsp;Naterial Marina Peralta Ramos.

María y Pilar Gomensoro junto a la gerenta de Marketing de Naterial Marina Peralta Ramos.

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Valentina Weikert
Ximena Arcos Pérez y Renata Battione.

Ximena Arcos Pérez y Renata Battione.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Naterial continúa consolidando su desarrollo en Uruguay con la presentación de su nuevo showroom en Punta Carretas Shopping­.

Ubicado en el nuevo sector exterior del shopping, sobre las calles Solano García y Ellauri, el showroom forma parte de una plaza-pasaje que propone una experiencia comercial y arquitectónica renovada, e integra distintos locales en un entorno abierto.

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Con una superficie de 800 m2 distribuidos en dos plantas, este nuevo espacio representa un paso relevante para la marca, al instalarse en uno de los principales centros comerciales de Montevideo. Este movimiento le permite conectar especialmente con un público urbano, con nuevas formas de habitar y disfrutar los espacios exteriores.

En cuanto a la propuesta, este local incluye livings, comedores, reposeras, pérgolas, sombrillas, conjuntos de balcón y su línea de barbacoas. Se destacan especialmente las colecciones en aluminio y combinaciones con madera certificada FSC, así como las soluciones modulares y pérgolas bioclimáticas. El espacio fue concebido como una experiencia inmersiva, donde los asistentes a la presentación pudieron recorrer distintos ambientes que recrean situaciones reales de uso, facilitando la visualización de proyectos y generando inspiración para el diseño de exteriores.

“La apertura en Punta Carretas representa un paso muy importante para Naterial en Uruguay. Nos permite acercarnos a un público urbano, que valora el diseño y busca transformar sus espacios exteriores en verdaderos lugares de disfrute durante todo el año. Este nuevo showroom fue pensado para inspirar y mostrar todo el potencial que tiene el exterior como extensión del hogar”, señaló la gerenta comercial de Naterial, Pamela Rodríguez Sotto. Además, agregó que la celebración responde a algo tan simple como valioso: “disfrutar del aire libre”.

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