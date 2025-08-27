¡Hola !

Niños con Alas organizó el IV Torneo de Bridge

Lo recaudado será destinado a los proyectos que desarrolla la organización en cinco colegios

De Niños con Alas: coordinadoras Marina Rodino y Mariana Giménez, presidente Álvaro Tarabal, encargadas de Eventos Mercedes Castilla y Carolina Vera.

De Niños con Alas: coordinadoras Marina Rodino y Mariana Giménez, presidente Álvaro Tarabal, encargadas de Eventos Mercedes Castilla y Carolina Vera.

FOTO

Valentina Weikert
De Niños con Alas: coordinadora Puchi Bauer, madrina María Noel Riccetto, directiva Lucía Victorica con María Clara Grondona y directiva Virginia García.

De Niños con Alas: coordinadora Puchi Bauer, madrina María Noel Riccetto, directiva Lucía Victorica con María Clara Grondona y directiva Virginia García.

FOTO

Valentina Weikert
Jorge Levy y Teresa Knochn.

Jorge Levy y Teresa Knochn.

FOTO

Valentina Weikert
María de los Ángeles del Campo, Raquel Harguindeguy y LucÍa Bonomi.

María de los Ángeles del Campo, Raquel Harguindeguy y LucÍa Bonomi.

FOTO

Valentina Weikert
Isabel Cadenas y Heliana dos Santos.

Isabel Cadenas y Heliana dos Santos.

FOTO

Valentina Weikert
De Niños con Alas: coordinadoras Inés Bauer y María José Borsani.

De Niños con Alas: coordinadoras Inés Bauer y María José Borsani.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La Fundación Niños con Alas organizó el IV Torneo de Bridge, que se realizó el martes 19 en el Club de Golf. Asistieron cientos de personas que pasaron un buen momento jugando a las cartas, al burako o tomando un té completo. Lo recaudado será destinado a los proyectos que desarrolla la organización en cinco colegios: Jesús Isaso (Cerro Norte), Nuestra Señora de Montserrat (Tres Ombúes), Federico Ozanam (barrio Puerto Rico), Obra Banneux (Casavalle) y Obra Social y Educativa Don Bosco (camino Maldonado).

Desde la Fundación aseguraron a Galería que estos proyectos abarcan diferentes áreas, como mejoras edilicias, refuerzo en recursos humanos, mejora de los equipos de computación, reposición del mobiliario y alimentación de casi 1.200 niños y adolescentes.

La bailarina y directora del Ballet Nacional del Sodre, María Noel Riccetto, madrina de la fundación, dijo a Galería que la ONG hace un trabajo muy importante en el apoyo a la escolarización de los niños. “Creo que es la plata mejor invertida”, dijo. Sobre el trabajo de Niños con Alas, sostuvo que al entrar a estos colegios los menores tienen la oportunidad de ser cuidados, alimentados y educados. “Es el pilar fundamental para cualquier sociedad”, sentenció. Riccetto comentó que cada vez que visita la fundación se asombra, además, de las capacidades que tienen las familias para dejarse ayudar. “Apuestan todo para que sus hijos, o esos pequeños que tienen a cargo, puedan tener lo mejor”. Con relación a su participación en distintas instituciones, la exbailarina sostuvo que aún mantiene un “debe” con las causas sociales. “Muchas organizaciones se me han acercado para ayudar de alguna manera, ojalá tuviera más tiempo porque me gustaría estar involucrada en más cosas. Ayudar o colaborar despierta algo en mí”, destacó.

Niños con Alas fue fundada en el año 2000 y tiene como objetivo mejorar la calidad de la enseñanza de niños y adolescentes en situaciones vulnerables.

