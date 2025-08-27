La Fundación Niños con Alas organizó el IV Torneo de Bridge, que se realizó el martes 19 en el Club de Golf. Asistieron cientos de personas que pasaron un buen momento jugando a las cartas, al burako o tomando un té completo. Lo recaudado será destinado a los proyectos que desarrolla la organización en cinco colegios: Jesús Isaso (Cerro Norte), Nuestra Señora de Montserrat (Tres Ombúes), Federico Ozanam (barrio Puerto Rico), Obra Banneux (Casavalle) y Obra Social y Educativa Don Bosco (camino Maldonado).

La bailarina y directora del Ballet Nacional del Sodre, María Noel Riccetto, madrina de la fundación, dijo a Galería que la ONG hace un trabajo muy importante en el apoyo a la escolarización de los niños. “Creo que es la plata mejor invertida”, dijo. Sobre el trabajo de Niños con Alas, sostuvo que al entrar a estos colegios los menores tienen la oportunidad de ser cuidados, alimentados y educados. “Es el pilar fundamental para cualquier sociedad”, sentenció. Riccetto comentó que cada vez que visita la fundación se asombra, además, de las capacidades que tienen las familias para dejarse ayudar. “Apuestan todo para que sus hijos, o esos pequeños que tienen a cargo, puedan tener lo mejor”. Con relación a su participación en distintas instituciones, la exbailarina sostuvo que aún mantiene un “debe” con las causas sociales. “Muchas organizaciones se me han acercado para ayudar de alguna manera, ojalá tuviera más tiempo porque me gustaría estar involucrada en más cosas. Ayudar o colaborar despierta algo en mí”, destacó.