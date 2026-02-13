Temporada 2026: el Sodre presentó sus líneas artísticas en un encuentro con abonados

Los directores artísticos compartieron adelantos de la programación y dialogaron con el público antes del lanzamiento de los nuevos abonos

Del Sodre: director de la Orquesta Sinfónica Ignacio García Vidal, directora del Ballet María Noel Riccetto, director del Coro Esteban Louise, director de la Orquesta Juvenil Ariel Britos, director del Conjunto Nacional de Música de Cámara Juan Cannavó y director del Coro de Niños y Juvenil Víctor Mederos.

El Auditorio Nacional Adela Reta fue el escenario de un encuentro especialmente pensado para acercar la temporada 2026 del Sodre a su público más fiel. Abonados y autoridades compartieron una instancia que funcionó como antesala al lanzamiento oficial de los abonos del próximo año.

La propuesta buscó ir más allá de una presentación tradicional de programación. Los directores artísticos de cada uno de los cuerpos estables del Sodre recibieron a los asistentes para exponer las líneas conceptuales que guiarán sus temporadas y adelantar algunas de las obras y producciones más destacadas que integrarán la cartelera.

La jornada comenzó con un café de bienvenida que propició conversaciones informales y reencuentros entre los invitados. Ese primer momento, relajado y cercano, marcó el tono del encuentro. Más tarde, ya en la sala, cada director tomó la palabra para profundizar en los ejes de trabajo previstos, compartir los desafíos creativos y anticipar experiencias que formarán parte del nuevo año artístico.

Uno de los aspectos más valorados fue la posibilidad de intercambio directo. Tras las exposiciones, los abonados pudieron realizar preguntas y generar un diálogo más personalizado con los responsables artísticos, lo que permitió comprender no solo qué se verá en 2026, sino también los procesos y las decisiones detrás de cada propuesta.

Uno de los grandes adelantos fue la confirmación de que el abono 2026 incluirá tres títulos líricos, un hecho inédito en los últimos años. La ópera regresa al escenario del Sodre y también lo hace la zarzuela, un género especialmente querido por el público. Se trata de una respuesta directa a un pedido sostenido de abonados y espectadores, que venían reclamando más títulos de este tipo en la programación.