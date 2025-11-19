¡Hola !

Nissan Kicks: un nuevo SUV que redefine el segmento

Producido en Brasil, combina un diseño robusto y sofisticado con tecnologías que elevan la seguridad y el confort

Gerente Comercial de Nissan Uruguay Andrés Ciccariello, Country Manager de Nissan Motor Corporation Diego Suárez, CEO de Santa Rosa Omar Daneri, y director de Operaciones de Santa Rosa.

FOTO

Mauricio Rodríguez
De Nissan: Gerente de Logística y Repuestos Peter Schoepf y gerente regional de Posventa Alberto Saldaña.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Brand Manager de Nissan Carlos Aliano y responsable de Eventos de Grupo Antelo Elisa Caviglione.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Federico Paz y Diego Muñoz

FOTO

Mauricio Rodríguez
Maxi Patri y Oscar Pesano.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Leticia Cicero y Eliana Dide.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Patricia Pita y Camila Martínez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Nissan presentó su nuevo SUV en la explanada de Océano FM, en un encuentro que combinó diseño, arte y tecnología. Con una hermosa vista del atardecer sobre el Puerto del Buceo, los invitados llegaron y recorrieron una alfombra roja hasta la zona del cóctel, donde los esperaban varios de los nuevos modelos. Algunos de ellos habían sido intervenidos con grafitis de artistas locales, lo que aportó un toque urbano y creativo a la presentación.

El nuevo Nissan Kicks, cuya parte delantera se inspira en los cascos de fútbol americano, irrumpe en el mercado para redefinir los estándares del segmento SUV. Producido en Brasil, combina un diseño robusto y sofisticado con tecnologías que elevan la seguridad y el confort. Su interior amplio y versátil está pensado para ofrecer una experiencia de conducción sin estrés y adaptada a los distintos estilos de vida.

El sistema de propulsión incorpora un nuevo motor 1.0 turbo con inyección directa y una transmisión DCT de doble embrague de seis velocidades, operada mediante el innovador selector de marchas con botones e-Shifter. Este modelo, disponible desde US$ 33.990 hasta finalizar el año, ofrece dimensiones, espacio y prestaciones que trascienden su categoría.

“Estamos seguros de que el nuevo Nissan Kicks impulsará nuestra marca en el mercado uruguayo, así como en todos los demás países donde se ha lanzado. Es un SUV con un diseño excepcional y tecnología avanzada. Los invito a todos a conocerlo: una vez que lo conducís, no te querés bajar”, expresó el gerente comercial de Nissan Uruguay, Andrés Ciccariello.

Para adaptarse a las necesidades de cada conductor, el modelo se ofrece en tres versiones: Sense, Advance y Exclusive, cada una con su propio paquete de equipamiento, pero todas basadas en un conjunto moderno, eficiente y disruptivo.

Selección semanal
Interpelación a Lustemberg

Álvaro Danza: la oposición busca su renuncia y el oficialismo espera que auditorías den herramientas para el contragolpe

Por Leonel García
Seguridad Pública

Drogas en envíos postales: la Policía busca que paquetes sospechosos se abran sin autorización judicial

Por Juan Francisco Pittaluga
Agro

La extensión de campos vendidos por uruguayos en 25 años equivale al área de cinco departamentos

Por Mauro Florentín
Contexto argentino

La diplomacia argentina en una encrucijada: entre la ideología de Javier Milei y la necesidad de pragmatismo

Por Damian Szvalb

