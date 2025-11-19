Nissan Kicks: un nuevo SUV que redefine el segmento

Producido en Brasil, combina un diseño robusto y sofisticado con tecnologías que elevan la seguridad y el confort

Gerente Comercial de Nissan Uruguay Andrés Ciccariello, Country Manager de Nissan Motor Corporation Diego Suárez, CEO de Santa Rosa Omar Daneri, y director de Operaciones de Santa Rosa.

Nissan presentó su nuevo SUV en la explanada de Océano FM, en un encuentro que combinó diseño, arte y tecnología. Con una hermosa vista del atardecer sobre el Puerto del Buceo, los invitados llegaron y recorrieron una alfombra roja hasta la zona del cóctel, donde los esperaban varios de los nuevos modelos. Algunos de ellos habían sido intervenidos con grafitis de artistas locales, lo que aportó un toque urbano y creativo a la presentación.

El nuevo Nissan Kicks, cuya parte delantera se inspira en los cascos de fútbol americano, irrumpe en el mercado para redefinir los estándares del segmento SUV. Producido en Brasil, combina un diseño robusto y sofisticado con tecnologías que elevan la seguridad y el confort. Su interior amplio y versátil está pensado para ofrecer una experiencia de conducción sin estrés y adaptada a los distintos estilos de vida.

El sistema de propulsión incorpora un nuevo motor 1.0 turbo con inyección directa y una transmisión DCT de doble embrague de seis velocidades, operada mediante el innovador selector de marchas con botones e-Shifter. Este modelo, disponible desde US$ 33.990 hasta finalizar el año, ofrece dimensiones, espacio y prestaciones que trascienden su categoría.

“Estamos seguros de que el nuevo Nissan Kicks impulsará nuestra marca en el mercado uruguayo, así como en todos los demás países donde se ha lanzado. Es un SUV con un diseño excepcional y tecnología avanzada. Los invito a todos a conocerlo: una vez que lo conducís, no te querés bajar”, expresó el gerente comercial de Nissan Uruguay, Andrés Ciccariello.