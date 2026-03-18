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Nueva Clínica Mujer MP: un modelo de atención integral para la salud femenina

Un nuevo enfoque en salud femenina toma forma con una propuesta que busca acompañar a las mujeres a lo largo de toda su vida

Directiva de MP: Jorge Gerez, Patricia Prego, Gabriela Torres, Socorro Reyes y Mariana Varela.

Directiva de MP: Jorge Gerez, Patricia Prego, Gabriela Torres, Socorro Reyes y Mariana Varela.

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Mauricio Rodríguez
De MP: Lucía Soria, Enrique Pons y Virginia García.&nbsp;

De MP: Lucía Soria, Enrique Pons y Virginia García. 

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Mauricio Rodríguez
Dana Kimelman y Malena Amarillo.

Dana Kimelman y Malena Amarillo.

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Mauricio Rodríguez
Paula Berro, gerenta de Marketing de MP&nbsp;Amorina Baggi y Ximena Torres.

Paula Berro, gerenta de Marketing de MP Amorina Baggi y Ximena Torres.

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Mauricio Rodríguez
Ignacio Gerez y Nicolás Varela.&nbsp;

Ignacio Gerez y Nicolás Varela. 

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Mauricio Rodríguez
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Con una apertura que combinó filosofía, sensibilidad y reflexión sobre el lugar de la mujer en la sociedad, Medicina Personalizada (MP) presentó oficialmente su nueva Clínica Mujer MP, un servicio especialmente diseñado para acompañar la salud femenina en todas las etapas de la vida.

El trabajo de un equipo interdisciplinario de profesionales y programas diseñados específicamente para responder a las necesidades de las mujeres fueron fundamentales en el proceso de creación de la clínica, que comenzó hace más de un año. La prioridad está puesta en la prevención, el diagnóstico oportuno y el acompañamiento continuo, entendiendo la salud femenina como un proceso que atraviesa distintas etapas y desafíos a lo largo de la vida.

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Además, el nuevo espacio fue concebido para brindar una experiencia de atención cercana, personalizada y especializada, donde se integra la calidad médica que caracteriza a la institución con un abordaje que contempla tanto los aspectos físicos como los emocionales.

El encuentro inaugural —que reunió a clientes, amigos, colegas y autoridades de la institución— comenzó con la lectura de un fragmento del libro Más allá del paraíso: la libertad de Eva, de la psicóloga y filósofa Magdalena Reyes, donde la autora reflexiona sobre lo que significa ser mujer en un mundo atravesado por límites, mandatos y expectativas.

Durante la instancia oratoria participaron los responsables de la organización de los procesos y programas de la nueva clínica, Prof. Dr. Enrique Pons y Dra. Virginia García Reyes, junto con la directora de Medicina Personalizada, Patricia Prego, quien abrió las intervenciones.

En sus palabras, Prego se detuvo en el origen de la iniciativa, que definió como una idea “sencilla pero profunda”: poner el foco en la mujer. Señaló que, a lo largo de las distintas etapas de la vida femenina, cada momento trae consigo desafíos propios, algunos asociados a alegrías y otros a situaciones más complejas. “Desde MP entendemos que necesitamos acompañarlas con una mirada experta, para que se sientan seguras y escuchadas en ese proceso”, expresó.

Por su parte, Enrique Pons destacó que los tres primeros programas en los que ya se está trabajando son el de mama, el de suelo pélvico y el de climaterio. Si bien estos serán los disponibles en una primera etapa, ya se avanza en otros.

Con esta iniciativa, enmarcada dentro de otros proyectos de crecimiento institucional, Medicina Personalizada continúa ampliando su propuesta de servicios y reafirma su compromiso con el desarrollo de modelos de atención que respondan a las nuevas necesidades en materia de salud.

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