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Nuevo anuario y homenaje a pioneros de la gastronomía en Punta del Este

En el Enjoy se presentó la edición número 24, junto con la tercera entrega de los reconocimientos a los pioneros de la gastronomía de Maldonado

De la Corporación Gastronómica Punta del Este: Leandro Quiroga, Sebastián Rana y Sebastián Freire.

De la Corporación Gastronómica Punta del Este: Leandro Quiroga, Sebastián Rana y Sebastián Freire.

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Joaquín Escardo y Manuel Mendoza, de Fainá Productora de Contenidos, junto a Carina Fossati y Elena Risso.

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César Valdez y Vanessa González reciben el reconocimiento para La Huella.

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Yolanda Ayuso y Pedro Gómez reciben el reconocimiento por su trabajo en Taberna Patxi.

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De Mi Piace Ristorante, uno de los pioneros reconocido, Luciano Fantoni, junto a su esposa, Elisabetta Maserati.

De Mi Piace Ristorante, uno de los pioneros reconocido, Luciano Fantoni, junto a su esposa, Elisabetta Maserati.

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De la Corporación Gastronómica Punta del Este: Ana Inés Sánchez y Mariela Pérez.

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Juan Aispurú y Daniela Rivero, de Oculto.

Juan Aispurú y Daniela Rivero, de Oculto.

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Mercedes Compare, Nicolás Zunino y Marcelo Betancourt.

Mercedes Compare, Nicolás Zunino y Marcelo Betancourt.

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Búsqueda | Clementina Delacroix Cardeza
Por Clementina Delacroix Cardeza
Redactora de Galería

En Blend Terrazas del Hotel Enjoy, se presentó una nueva edición del anuario Punta del Este a la Carta, la número 24, junto con la tercera entrega de los reconocimientos a los pioneros de la gastronomía de Maldonado. La instancia volvió a reunir a actores del sector en torno a una publicación que, con el aporte de los más de 120 socios de la Corporación Gastronómica de Punta del Este, funciona como una radiografía anual de la escena culinaria del departamento.

Durante la presentación, el presidente de la Corporación Gastronómica, Sebastián Raña, planteó algunos de los desafíos que proyecta la institución a mediano plazo. “Queremos trabajar por una sede propia, un lugar donde podamos recibir a proveedores, autoridades, colegas y cocineros. Y estamos en otro proyecto aún más ambicioso, que es un pool de compras, que es algo que pretendemos desarrollar en este período”, señaló.

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Raña también puso el foco en el valor del sector en que trabajan. “La gastronomía es un bien inmaterial. Brinda identidad, tradición e historia en la sociedad donde se desarrolla. Con el libro, hacemos un poco de eso”, afirmó, en referencia al rol del anuario como herramienta de difusión y proyección del sector.

Desde el ámbito público, el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, subrayó el acompañamiento institucional al desarrollo gastronómico. “De parte del alcalde, de parte del intendente Miguel Abella, felicitaciones, a seguir trabajando. El gobierno departamental y municipal siempre está para acompañar”, expresó.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el reconocimiento a tres referentes que, desde distintos establecimientos, han contribuido a consolidar la identidad gastronómica local. En esta edición, fueron distinguidos el Parador La Huella, de José Ignacio; Pedro Gómez, de Taberna Patxi; y Luciano Fantoni, de Mi Piace Ristorante.

El reconocimiento buscó poner en valor trayectorias que, desde hace décadas, sostienen propuestas vinculadas tanto a la tradición como a la incorporación de influencias internacionales, en diálogo con productos locales. La selección apuntó a destacar recorridos que acompañaron la evolución del destino y su posicionamiento turístico.

El anuario se distribuye de forma gratuita en establecimientos asociados y puntos de información turística del departamento, y también cuenta con una versión digital en la web de la corporación. Más allá de su función práctica, se consolida como un documento que registra año a año el crecimiento y las transformaciones de la gastronomía en Maldonado.

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