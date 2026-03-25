Nuevo anuario y homenaje a pioneros de la gastronomía en Punta del Este

En el Enjoy se presentó la edición número 24, junto con la tercera entrega de los reconocimientos a los pioneros de la gastronomía de Maldonado

De Mi Piace Ristorante, uno de los pioneros reconocido, Luciano Fantoni, junto a su esposa, Elisabetta Maserati.

En Blend Terrazas del Hotel Enjoy, se presentó una nueva edición del anuario Punta del Este a la Carta, la número 24, junto con la tercera entrega de los reconocimientos a los pioneros de la gastronomía de Maldonado. La instancia volvió a reunir a actores del sector en torno a una publicación que, con el aporte de los más de 120 socios de la Corporación Gastronómica de Punta del Este, funciona como una radiografía anual de la escena culinaria del departamento.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Durante la presentación, el presidente de la Corporación Gastronómica, Sebastián Raña, planteó algunos de los desafíos que proyecta la institución a mediano plazo. “Queremos trabajar por una sede propia, un lugar donde podamos recibir a proveedores, autoridades, colegas y cocineros. Y estamos en otro proyecto aún más ambicioso, que es un pool de compras, que es algo que pretendemos desarrollar en este período”, señaló.

Raña también puso el foco en el valor del sector en que trabajan. “La gastronomía es un bien inmaterial. Brinda identidad, tradición e historia en la sociedad donde se desarrolla. Con el libro, hacemos un poco de eso”, afirmó, en referencia al rol del anuario como herramienta de difusión y proyección del sector.

Desde el ámbito público, el alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, subrayó el acompañamiento institucional al desarrollo gastronómico. “De parte del alcalde, de parte del intendente Miguel Abella, felicitaciones, a seguir trabajando. El gobierno departamental y municipal siempre está para acompañar”, expresó.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el reconocimiento a tres referentes que, desde distintos establecimientos, han contribuido a consolidar la identidad gastronómica local. En esta edición, fueron distinguidos el Parador La Huella, de José Ignacio; Pedro Gómez, de Taberna Patxi; y Luciano Fantoni, de Mi Piace Ristorante.