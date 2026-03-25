Nuevo centro operativo de Magna para BMW Group en Uruguay

Con una fuerte apuesta a la innovación y la experiencia premium, la marca dio un paso clave en su desarrollo en Uruguay.

Presidenta y CEO de BMW Group Latinoamérica Maru Escobedo, gerente general de Magna Uruguay Federico Bangerter, director nacional de Industrias Adrián Míguez y presidente y CEO de Magna Agustín Lama.

Gerente de Comunicación Corporativa de BMW Group Latam Juan Bernardo Vázquez Mellado, jefa de Comunicación de Magna Cecilia Zannier y gerente comercial de Magna Luis Pascual.

Magna, representante de BMW Group en Uruguay, inauguró su nuevo centro operativo en Carrasco al atardecer del miércoles 18. A la celebración asistieron la presidenta y CEO de BMW Group Latinoamérica, Maru Escobedo; el CEO de Mercados Importadores de BMW Group Latinoamérica, Alejandro Echeagaray; el CEO de Magna, Agustín Lama, y el presidente de Magna, Avelino Rodríguez.

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Por su parte, el gerente general de Magna en Uruguay, Federico Bangerter, fue el encargado de recibir y dar la bienvenida a autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático e invitados especiales. “Magna Haus es, antes que nada, un compromiso con el Uruguay, con nuestros clientes y con el futuro”, comentó.

Inversión de más de 12 millones de dólares Este proyecto demandó una inversión de más de 12 millones de dólares por parte de Magna y fue realizado por un equipo de arquitectos uruguayos que trabajó en conjunto con técnicos de BMW Group para hacer de Magna Haus un auténtico representante del nuevo estilo de los showrooms de la marca en el mundo. En este espacio (María Luisa Saldún de Rodríguez 2119) se brindarán servicios de venta y posventa para las marcas BMW, MINI y BMW Motorrad.

“Magna opera en más de 17 países de Latinoamérica, siempre con un mismo principio: pensar a largo plazo. Esta inversión no es solo infraestructura y tecnología, es una oportunidad para el desarrollo de capital humano y la generación de empleos de calidad, ese que llega como consecuencia de un crecimiento genuino”, señaló el CEO de Magna, Agustín Lama.

Según se explicó, el concepto retail next redefine la experiencia premium de sus espacios, integrando diseño y tecnología, en un entorno más abierto, digital y personalizado. Se ofrece una atención cercana y orientada a la satisfacción de los clientes en un entorno dinámico y atractivo. La distribución presenta espacios abiertos con elementos minimalistas que facilitan un flujo natural a través de una amplia área de exhibición.