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Nuevo centro operativo de Magna para BMW Group en Uruguay

Con una fuerte apuesta a la innovación y la experiencia premium, la marca dio un paso clave en su desarrollo en Uruguay.

Presidenta y CEO de BMW Group Latinoamérica Maru Escobedo.

Presidenta y CEO de BMW Group Latinoamérica Maru Escobedo.

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Valentina Weikert
CEO de Magna&nbsp;Agustín Lama,&nbsp;presidenta y CEO&nbsp;de BMW Group&nbsp;Latinoamérica&nbsp;Maru Escobedo&nbsp;y gerente&nbsp;general de Magna Uruguay&nbsp;Federico&nbsp;Bangerter.

CEO de Magna Agustín Lama, presidenta y CEO de BMW Group Latinoamérica Maru Escobedo y gerente general de

Magna Uruguay Federico Bangerter.

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Valentina Weikert
Embajador británico Mal Green, CEO de Mercados Importadores&nbsp;de BMW Group Latinoamérica Alejandro Echeagaray y Avelino&nbsp;Rodríguez, presidente de Magna.

Embajador británico Mal Green, CEO de Mercados Importadores de BMW Group Latinoamérica Alejandro Echeagaray y Avelino Rodríguez, presidente de Magna.

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Valentina Weikert
CEO de Magna Agustín Lama.

CEO de Magna Agustín Lama.

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Valentina Weikert
Gerente general de Magna Uruguay Federico Bangerter&nbsp;durante su oratoria.

Gerente general de Magna Uruguay Federico Bangerter durante su oratoria.

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Valentina Weikert
Gerente de Comunicación Corporativa de BMW Group Latam Juan Bernardo&nbsp;Vázquez Mellado, jefa de Comunicación de Magna Cecilia Zannier y gerente&nbsp;comercial de Magna Luis Pascual.

Gerente de Comunicación Corporativa de BMW Group Latam Juan Bernardo Vázquez Mellado, jefa de Comunicación de Magna Cecilia Zannier y gerente comercial de Magna Luis Pascual.

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Valentina Weikert
Carlos Mikolic y Eduardo Piqueras.&nbsp;

Carlos Mikolic y Eduardo Piqueras. 

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Valentina Weikert
Presidenta y CEO de BMW Group Latinoamérica Maru Escobedo, gerente general de&nbsp;Magna Uruguay Federico Bangerter, director nacional de Industrias Adrián Míguez y&nbsp;presidente y CEO de Magna Agustín Lama.

Presidenta y CEO de BMW Group Latinoamérica Maru Escobedo, gerente general de Magna Uruguay Federico Bangerter, director nacional de Industrias Adrián Míguez y presidente y CEO de Magna Agustín Lama.

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Valentina Weikert
Javier Napoleone, Fernando Parrado y Ernesto Kimelman.&nbsp; &nbsp;

Javier Napoleone, Fernando Parrado y Ernesto Kimelman. 

 

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Valentina Weikert
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Por Branded Content

Magna, representante de BMW Group en Uruguay, inauguró su nuevo centro operativo en Carrasco al atardecer del miércoles 18. A la celebración asistieron la presidenta y CEO de BMW Group Latinoamérica, Maru Escobedo; el CEO de Mercados Importadores de BMW Group Latinoamérica, Alejandro Echeagaray; el CEO de Magna, Agustín Lama, y el presidente de Magna, Avelino Rodríguez.

Por su parte, el gerente general de Magna en Uruguay, Federico Bangerter, fue el encargado de recibir y dar la bienvenida a autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático e invitados especiales. “Magna Haus es, antes que nada, un compromiso con el Uruguay, con nuestros clientes y con el futuro”, comentó.

Inversión de más de 12 millones de dólares

Este proyecto demandó una inversión de más de 12 millones de dólares por parte de Magna y fue realizado por un equipo de arquitectos uruguayos que trabajó en conjunto con técnicos de BMW Group para hacer de Magna Haus un auténtico representante del nuevo estilo de los showrooms de la marca en el mundo. En este espacio (María Luisa Saldún de Rodríguez 2119) se brindarán servicios de venta y posventa para las marcas BMW, MINI y BMW Motorrad.

“Magna opera en más de 17 países de Latinoamérica, siempre con un mismo principio: pensar a largo plazo. Esta inversión no es solo infraestructura y tecnología, es una oportunidad para el desarrollo de capital humano y la generación de empleos de calidad, ese que llega como consecuencia de un crecimiento genuino”, señaló el CEO de Magna, Agustín Lama.

Según se explicó, el concepto retail next redefine la experiencia premium de sus espacios, integrando diseño y tecnología, en un entorno más abierto, digital y personalizado. Se ofrece una atención cercana y orientada a la satisfacción de los clientes en un entorno dinámico y atractivo. La distribución presenta espacios abiertos con elementos minimalistas que facilitan un flujo natural a través de una amplia área de exhibición.

Espacios especialmente diseñados

Las marcas BMW, MINI y BMW Motorrad disponen de espacios especialmente diseñados, con atención personalizada y herramientas digitales que brindan toda la información necesaria para elegir con seguridad el vehículo que mejor se ajuste a las preferencias de cada cliente. Además, se valoró especialmente el área de entrega de vehículos desde donde el cliente y su familia comienzan a vivir la aventura de su nuevo auto.

En este nuevo local, la sustentabilidad fue un eje central en línea con la política global de BMW Group en materia de cuidado ambiental y calidad de vida. El techo verde, de más de 1.300 m2, aporta aislamiento térmico natural y reduce emisiones y costos de climatización. A su vez, los más de 500 m2 de paneles solares producen unos 100.000 kW/h anuales de energía limpia, entre otras iniciativas destacadas.

Magna Haus incorpora, además, un área de coworking pensada para instalarse, conectarse y tomar un café mientras se realiza el mantenimiento del vehículo. Para los miembros de las comunidades BMW y MINI, y los entusiastas de BMW Motorrad, el local suma también una barbacoa ideal para compartir experiencias y revivir rutas y momentos en el camino.

Durante la inauguración, estos espacios se presentaron a través de un recorrido virtual, que ofreció una experiencia cercana e inmersiva y permitió conectar con la esencia del proyecto.

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