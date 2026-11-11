Old Christian's y The British Schools ganaron la Copa Summum 2026

Las canchas de The British Schools fueron escenario de la 18.ª edición de la Copa Summum de Hockey y Rugby, que reunió a distintos equipos en una nueva jornada de competencia y camaradería.
Las canchas de The British Schools fueron escenario de la 18.ª edición de la Copa Summum
Las canchas de The British Schools fueron escenario de la 18.ª edición de la Copa Summum de Hockey y Rugby, que reunió a distintos equipos en una nueva jornada de competencia y camaradería.
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En rugby, Old Christian’s se consagró campeón al obtener la Copa de Oro, mientras que Champagnat logró la Copa de Plata y PSG se quedó con la Copa de Bronce.
En hockey, el plantel femenino de The British Schools conquistó la Copa de Oro, Old Ivy obtuvo la Copa de Plata y Stella Maris se quedó con la Copa de Bronce.
Durante la jornada también se entregaron los reconocimientos al Fair Play en ambos deportes. El plantel de Old Woodland’s recibió el premio en hockey y los chicos de Monte VI obtuvieron su reconocimiento en rugby.
Mientras se desarrollaban los partidos, el Summum Challenge se convirtió en uno de los principales focos de atención entre los asistentes. Esta innovadora experiencia interactiva, basada en la inteligencia artificial, invitaba a poner a prueba la puntería, precisión y habilidad. El desafío consistía en acertar a una serie de dianas de distintos tamaños que se movían sobre una gran pantalla táctil.
Al finalizar la actividad, autoridades de Summum reafirmaron su “compromiso con la promoción de hábitos saludables, la práctica deportiva y el bienestar de la comunidad, impulsando experiencias que invitan a compartir, disfrutar y vivir el deporte en familia”.