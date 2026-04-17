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Pablo Atchugarry recibió la distinción doctor ‘honoris causa’ por parte de la UCU

El artista instó a que las personas sigan sus sueños

Pablo Atchugarry recibe la distinción de Doctor Honoris Causa del rector de la UCU Julio Fernández Techera.

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Valentina Weikert
Pablo Atchugarry saluda al presidente de la República Yamandú Orsi.

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Directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal junto a Martín Craciún, director del INAV.

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Julio Martínez y Rossana Burci.

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Ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía, expresidente Julio María Sanguinetti y arzobispo de Montevideo Daniel Sturla.

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Embajadora de Panamá Gabriela Méndez y embajadora de Perú Elizabeth González.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El artista Pablo Atchugarry recibió la distinción doctor honoris causa por parte de la Universidad Católica del Uruguay (UCU). La ceremonia, a la que asistió el presidente de la República, Yamandú Orsi, fue el miércoles 15 en el Aula Magna de la institución educativa.

El primero en hacer uso de la palabra fue el rector de la UCU, Julio Fernández Techera, que destacó que se trata de “un reconocimiento a uno de los artistas más importantes del Uruguay, pero es también un reconocimiento al arte”.

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“El arte nos tiene que rodear, que motivar todos los días. Y así se ha hecho costumbre. Hoy distinguir a Pablo Atchugarry es decir que el arte nos importa. Es importante para nuestra sociedad y para nuestro país”, dijo.

Por su parte, el director de la Licenciatura en Artes Visuales, Leandro Gómez Guerrero, destacó que el artista es un “ejemplo” que inspira a los estudiantes “a seguir sus vocaciones con valentía, transformar sus obstáculos en oportunidades, buscar la excelencia en todo lo que emprendan y recordar siempre que el verdadero éxito se mide en lo que damos, no solo en lo que recibimos”. Gómez Guerrero también hizo un repaso de la trayectoria de Atchugarry, acompañado por imágenes de la vida del autor. En ellas se podía ver a un joven de barba y pelo largo trabajando en sus esculturas.

En un breve discurso, Atchugarry reflexionó: “Teniendo sueños grandes y siguiéndolos, con un esfuerzo personal, todo es posible”.

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