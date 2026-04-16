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    Juan Campodónico presenta su nuevo disco en la Balzo y se estrena documental sobre Los Tontos

    Pablo Atchugarry es declarado doctor honoris causa; la Ossodre musicaliza Star Wars; la Banda Sinfónica presenta Cuadros de una exposición y el Teatro Escayola celebra sus dos años con el Coro del Sodre y el grupo vocal Voices, que interpreta canciones de Queen

    Juan Campodónico, el martes 21 en sala Balzo.

    Juan Campodónico, el martes 21 en sala Balzo.

    FOTO

    Difusión

    El martes 21 y miércoles 22 Juan Campodónico presentará en la sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre su primer disco como solista, Todo esto tampoco soy yo, publicado a fines de 2025. El cantautor, guitarrista y productor propone “un recorrido profundo por el universo del disco, expandiendo sus texturas electrónicas y su dimensión introspectiva”. El formato de la sala será concebido especialmente para este concierto, con una puesta en escena carente de platea, con el público distribuido en todo el recinto. “Un entorno especialmente diseñado para potenciar la cercanía y la inmersión artística. Una experiencia sonora que transforma el álbum en un acto colectivo”, promete el artista, que invita al público a una verdadera fiesta bailable. En este disco y en su traslación al vivo, Campodónico combina lo analógico y la producción orgánica con distintas facetas de la electrónica, y propone una mezcla de concierto y rave. Entradas en Tickantel a $ 1.500.

    Campodonico

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    Por Pablo Staricco

    Documental de Los Tontos

    Conmemorando los 40 años de su primer disco (Los Tontos, 1986), un hito del rock uruguayo de la posdictadura, se estrena en esta semana el documental Afilo mi Gillette, de Ignacio Jaunsolo y Juan Meza, un registro de la breve e intensa historia de la banda Los Tontos. El grupo, integrado por Renzo Teflón (Renzo Guridi, fallecido en 2018) en bajo y voz, Calvin Rodríguez (Fernando Rodríguez) en guitarras y Trevor Podargo (Leonardo Baroncini) en batería, fue uno de los protagonistas de la intensa ola rockera de mediados de los años 80, junto a Los Estómagos y Los Traidores, entre otros. Y fue uno de los grandes exponentes en la inclusión del humor en el rock y en la música popular uruguaya. “¿Qué ocurre cuando un grupo de amigos se ve, de un día para otro, atravesado por la masividad en un país que suele desconfiar del éxito artístico? ¿Cómo se sostiene —o se resquebraja— ese vínculo con el paso del tiempo?”, se preguntan los realizadores en este documental construido a partir de material de archivo inédito, entrevistas y grabaciones recientes del tributo al grupo, en 2024, con el Gavilán como cantante y los otros dos miembros originales.

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    El filme tiene testimonios de la escritora Rosana Malaneschii (autora del libro Los Tontos, de la colección Discos), los músicos Gustavo Parodi y Riki Musso y el productor y exmanager de Los Tontos, Miguel Olivencia. Esta semana, el filme se proyectará en sala B, hoy, jueves 16, y el sábado 18 a las 21 horas. Mañana, viernes 17, estará en salas de Colonia, Carmelo, Treinta y Tres, Young, Salto y Paysandú.

    Embed - Afilo Mi Gillette - Un Relato Imprudente Acerca de Los Tontos (Trailer Oficial)

    Atchugarry honoris causa

    La Universidad Católica del Uruguay otorgó ayer, miércoles 15, el título de doctor honoris causa al artista uruguayo Pablo Atchugarry, en reconocimiento a su destacada trayectoria y aporte al arte contemporáneo. La ceremonia tuvo lugar en el Aula Magna del Edificio Sacré-Cœur. Dedicado desde hace más de 50 años a la escultura, Atchugarry es, a los 71 años, uno de los principales artistas uruguayos en actividad. Su obra, en la que predomina el mármol, está presente en varias ciudades de Europa y América. Desde 2022 dirige el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), ubicado en Manantiales, en el mismo predio de 40 hectáreas donde funciona, desde 2007, el Parque Internacional de Esculturas, que reúne 75 piezas de gran porte de Atchugarry y de artistas de todo el mundo.

    Pablo Atchugarry
    Pablo Atchugarry.

    Pablo Atchugarry.

    Coro del Sodre en Tacuarembó

    El Teatro Escayola de Tacuarembó, que celebra en abril los dos años de su reapertura, presenta el sábado 18 y domingo 19 a las 20 horas al Coro Nacional del Sodre, que presentará una gala coral especialmente diseñada para la ocasión, con la dirección de Esteban Louise, su conductor estable; el sábado 25 a las 20 horas el grupo vocal Voices presentará Una noche con Queen, concierto dedicado a clásicos de la banda británica. Entradas en Tickantel.

    Coro Sodre
    Coro Nacional del Sodre en el Teatro Escayola.

    Coro Nacional del Sodre en el Teatro Escayola.

    Star Wars en el Sodre

    Desde hoy, jueves 16, al domingo 19 la Orquesta Sinfónica del Sodre presentará en el Auditorio Nacional Adela Reta Star Wars: el retorno del Jedi en concierto, que será dirigido por el argentino Ezequiel Silberstein. Se trata de una licencia de Disney Concerts que consiste en la banda sonora del Episodio VI de la saga de George Lucas, el tercero en estrenarse, en 1983. La partitura del legendario compositor John Williams será interpretada en vivo por una formación de 70 músicos, mientras el filme se proyecta en la gran pantalla. Las funciones del jueves 16, viernes 17 y sábado 18 serán a las 20 horas, con audio original y subtítulos; la del domingo 19 será doblada al castellano. Quedan disponibles en Tickantel entradas para platea baja y platea alta a $ 3.000 y $ 3.400. La edad máxima (inclusive) con acceso gratuito permitido es 3 años.

    Star Wars

    Cuadros de una exposición en el Solís

    La Banda Sinfónica de Montevideo presentará el concierto Cuadros de una exposición, el martes 21 a las 20 horas en el Teatro Solís, con dirección del maestro venezolano Joshua Dos Santos y con la participación del acordeonista español Iñaki Alberdi como solista invitado. El programa combina estilos, épocas y territorios sonoros, y propone “una experiencia de escucha en la que la música se vincula con imágenes, escenas y paisajes”, comunica la Banda. Abre con Tocatta bachiana y Gran pajarillo aldemaroso, del venezolano Aldemaro Romero, sigue con Bidaia, obra para acordeón y banda del argentino Federico Jusid, y culmina con Cuadros de una exposición, la célebre pieza sinfónica de Modest Mussorgsky, inspirada en una serie de pinturas en la que cada movimiento funciona como una escena y guía al oyente de un cuadro a otro, como en una galería de arte.

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