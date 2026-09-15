Pasarela Prado volvió a unir diseño uruguayo y tradición

Una vez más, la Expo Prado fue escenario de Pasarela Prado, el desfile organizado por Dios las Cría a través de su plataforma Modo Diseño. El viernes 11, el diseño uruguayo, la identidad y la tradición se encontraron con una conexión especial con la moda italiana. En su tercera edición, Pasarela Prado contó con el auspicio de la Embajada de Italia en Uruguay.
Registrate gratis y seguí leyendo
Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería.
El desfile comenzó a las 13 horas en Plaza Prado y tuvo como concepto “Donde la tradición se encuentra con el diseño”. La propuesta llevó una mirada contemporánea al universo del Prado y puso en diálogo la moda, la identidad y la cultura rural uruguaya. La lana, el cuero y las piedras semipreciosas, entre otros materiales vinculados al país, fueron protagonistas de la pasarela, combinados con nuevas formas y lenguajes.
La edición 2026 reunió propuestas de Giuliana Margni y Fátima Gutiérrez, de la Universidad ORT Uruguay; Pa Campaña; Rebaño Rosa; Rediseña; Carolina de Cuntho; Babilla; Lanamara, y Pecarí. La conexión con la moda italiana llegó de la mano de Magma y OVS.
Pasarela Prado nació con la intención de producir un cruce poco habitual: llevar el lenguaje de la moda contemporánea al corazón de la principal exposición rural del país. Tres ediciones después, la propuesta se ha convertido en un punto de encuentro para referentes del diseño, autoridades, representantes diplomáticos, creadores de contenido y público en general.