Patricio Cebreiros y Belén Danza dieron el “sí” en una ceremonia íntima

El matrimonio fue en la chacra La Chiquita, el sábado 28 de febrero

El destino de Patricio Cebreiros y Belén Danza desde el inicio estuvo marcado por los viajes. La pareja se conoció en Brasil, en 2017, durante unas vacaciones que los dos pasaron con sus grupos de amigos. El amor, como en muchos casos, se fue dando de a poco, y recién dos años después, en 2019, se pusieron de novios.

La decisión de contraer matrimonio fue tomada de común acuerdo, sin un pedido formal de por medio. La pareja quiso que fuera un momento íntimo y compartido con la familia, aprovechando que uno de los hermanos de Belén se encontraba en el país en esas fechas. Así, eligieron celebrar la boda el sábado 28 de febrero, en la chacra La Chiquita. Optaron por una ceremonia exclusivamente civil. Los testigos fueron Ignacio Collela, Alex Becker, Marcela Ferraz y Julieta Ríos.

En la actualidad, Patricio y Belén viven en Alemania: ella trabaja en una compañía química, mientras que él es empleado de una empresa de aluminio. La luna de miel la van a pasar en Japón y Corea. “A ambos nos gusta viajar y buscamos que tenga un poco de todo: ciudad, naturaleza, cultura y experiencias. Estos destinos cumplían con todos los checks”, dijo Belén a Galería.

El vestido de novia fue creado por Taddei Archain Brides. Belén eligió un diseño descontracturado, en sintonía con la impronta del festejo. En tanto, el tocado fue confeccionado por Meri Atelier y el peinado lo realizó Eli Cabrera. El catering corrió por parte de Alfredo Ferreira, y Romina Silverstein, wedding planner de The Planners Co, fue quien estuvo detrás de cada detalle.

Después de que el juez civil los declarara esposos, fue la oportunidad de amigos y familia de celebrar el amor de la pareja. Un amigo íntimo de Patricio, Juan Martín Arocena, contó que el novio es de “fierro” y aseguró que su amistad no depende “del tiempo ni la distancia”. También destacó la habilidad de Patricio para jugar al fútbol, algo que aseguró admirar y envidiar de forma sana. Juan Martín también dijo que Patricio es “una guía”, ya que siempre sabe lo que se tiene que hacer. Sobre Belén, comentó que es “una compañera­” a la que ya consideran como “una más” del grupo.