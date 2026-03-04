¡Hola !

Patricio Cebreiros y Belén Danza dieron el “sí” en una ceremonia íntima

El matrimonio fue en la chacra La Chiquita, el sábado 28 de febrero

ADR_6815

FOTO

Adrián Echeverriaga
ADR_6692

FOTO

Adrián Echeverriaga
Los hermanos de la novia: Mateo, Juan y Facundo Danza.

Los hermanos de la novia: Mateo, Juan y Facundo Danza.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Magdalena Asuaga, la madre del novio Karin Steffen e Irina Gerson.

Magdalena Asuaga, la madre del novio Karin Steffen e Irina Gerson.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Los abuelos del novio: Eduardo Steffen y Graciela Palma.

Los abuelos del novio: Eduardo Steffen y Graciela Palma.

FOTO

Adrián Echeverriaga
La hermana del novio Camila Cebreiros y Fabián Hernández.

La hermana del novio Camila Cebreiros y Fabián Hernández.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Claudio, el padre de la novia Carlos, Marcelo y Andrés Danza.

Claudio, el padre de la novia Carlos, Marcelo y Andrés Danza.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Rafael Torres Negreira, Valentina Massoue, Pilar García e Ignacio Texeira.

Rafael Torres Negreira, Valentina Massoue, Pilar García e Ignacio Texeira.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Facundo Defaut, Juan Ignacio Rego y Martín Colella.

Facundo Defaut, Juan Ignacio Rego y Martín Colella.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Felipe Mateu y Gonzalo Silberstein.

Felipe Mateu y Gonzalo Silberstein.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Marina Carísimo, Romina Chemello y Xiomara Bonora.

Marina Carísimo, Romina Chemello y Xiomara Bonora.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Ignacio Colella, Macarena Otero, Eugenia Faure y Pablo Colella.

Ignacio Colella, Macarena Otero, Eugenia Faure y Pablo Colella.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Abril Carvalho, Milagros Díaz y Felisa Neri.

Abril Carvalho, Milagros Díaz y Felisa Neri.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Delfina Matos, Florencia Felvinczi, Olivia Hanania y Martina Silveira.

Delfina Matos, Florencia Felvinczi, Olivia Hanania y Martina Silveira.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Joaquín Danza y Valentina Pereyra.

Joaquín Danza y Valentina Pereyra.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Nahuel Soria, Chiara Danza, Valentina Martiarena y Luca Danza.

Nahuel Soria, Chiara Danza, Valentina Martiarena y Luca Danza.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El destino de Patricio Cebreiros y Belén Danza desde el inicio estuvo marcado por los viajes. La pareja se conoció en Brasil, en 2017, durante unas vacaciones que los dos pasaron con sus grupos de amigos. El amor, como en muchos casos, se fue dando de a poco, y recién dos años después, en 2019, se pusieron de novios.

La decisión de contraer matrimonio fue tomada de común acuerdo, sin un pedido formal de por medio. La pareja quiso que fuera un momento íntimo y compartido con la familia, aprovechando que uno de los hermanos de Belén se encontraba en el país en esas fechas. Así, eligieron celebrar la boda el sábado 28 de febrero, en la chacra La Chiquita. Optaron por una ceremonia exclusivamente civil. Los testigos fueron Ignacio Collela, Alex Becker, Marcela Ferraz y Julieta Ríos.

En la actualidad, Patricio y Belén viven en Alemania: ella trabaja en una compañía química, mientras que él es empleado de una empresa de aluminio. La luna de miel la van a pasar en Japón y Corea. “A ambos nos gusta viajar y buscamos que tenga un poco de todo: ciudad, naturaleza, cultura y experiencias. Estos destinos cumplían con todos los checks”, dijo Belén a Galería.

El vestido de novia fue creado por Taddei Archain Brides. Belén eligió un diseño descontracturado, en sintonía con la impronta del festejo. En tanto, el tocado fue confeccionado por Meri Atelier y el peinado lo realizó Eli Cabrera. El catering corrió por parte de Alfredo Ferreira, y Romina Silverstein, wedding planner de The Planners Co, fue quien estuvo detrás de cada detalle.

Después de que el juez civil los declarara esposos, fue la oportunidad de amigos y familia de celebrar el amor de la pareja. Un amigo íntimo de Patricio, Juan Martín Arocena, contó que el novio es de “fierro” y aseguró que su amistad no depende “del tiempo ni la distancia”. También destacó la habilidad de Patricio para jugar al fútbol, algo que aseguró admirar y envidiar de forma sana. Juan Martín también dijo que Patricio es “una guía”, ya que siempre sabe lo que se tiene que hacer. Sobre Belén, comentó que es “una compañera­” a la que ya consideran como “una más” del grupo.

Juan Danza, hermano menor de Belén, visiblemente emocionado, expresó que, entre los hermanos más introvertidos, ella es quien irradia una energía contagiosa. La describió como “radiante”, “un sol” que ilumina todo lo que toca. En alusión a esa característica, los hermanos le obsequiaron un collar con un colgante en forma de sol.

Pilar García, amiga de la pareja, agradeció el tiempo que pasó con ellos en Alemania y la manera en la que la recibieron, casi “como a una hija”. De la relación de Patricio y Belén, aseguró que se equilibran, gracias a la energía de ella y la tranquilidad de él.

// Leer el objeto desde localStorage