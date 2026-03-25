Perú y Uruguay en las caricaturas de Jaime Clara

El Museo de Arte Precolombino e Indígena (MAPI), junto con la Embajada de Perú, organizaron la exposición Artes y letras del Perú en caricaturas, una serie de 26 ilustraciones realizadas por el periodista y artista Jaime Clara de personalidades de la cultura peruana y de la uruguaya.
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El autor aseguró a Galería que su faceta como caricaturista inició “hace muchos años” cuando, trabajando en prensa escrita, se dio cuenta del gran alcance de las ilustraciones. “A través del dibujo hay una posibilidad de decir cosas. Yo no inventé nada, descubrí que es un género periodístico más”. Para Clara, lo que está sucediendo con el repliegue de medios escritos es que se está perdiendo esta forma de expresión. “Las redes se han convertido en un espacio para mostrarlo”, y eso fue exactamente lo que hizo: comenzó a publicar un dibujo por día en Facebook, X e Instagram, donde se lo puede encontrar como Jaime Clara.
El periodista dijo que trata de centrarse en la sátira y el desenfado. “Esto me llevó a reivindicar algunas figuras de la cultura que estaban olvidadas”. Con el tiempo, le propusieron exponerlas, algo que lo sorprendió. Además de una muestra en el Teatro Solís y otras en España, tiene publicado el libro No está todo dicho, de la editorial Planeta.
El artista cuenta que, por casualidad, realizó una serie de caricaturas relacionada con Perú, lo que lo llevó a hacer alrededor de 30 dibujos. Quien fuera agregado cultural de la Embajada de Perú, Bruno Podestá —que murió en noviembre de 2025—, le ofreció exponer en Montevideo y Lima de manera conjunta. Después de su fallecimiento, “la muestra se transformó en otra cosa” y “hoy es en homenaje a él”.