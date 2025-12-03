Planet Partners anunció el inicio de la obra de Le Mont con un asado
La arquitectura del edificio lleva la firma del estudio Gómez Platero Arquitectura & Urbanismo y del Studio Arthur Casa
International project manager de Studio Arthur Casas Tamar Firer, CEO de Planet Partners César Escandarani y Martín Gómez Platero, director del estudio Gómez Platero Arquitectura & Urbanismo.
FOTO
Valentina Weikert
Juan Martín Torres Negreira, Juan Ignacio Cabrera, Nahuel Woelcken y Javier Schrager.
FOTO
Valentina Weikert
María Pino, Ximena de Azpitarte, Verónica García Mansilla y Gabriela Pallares.
FOTO
Valentina Weikert
Pablo Hontou, Andrés Antoni, Juan Palacios y Wilder Ananikian.
FOTO
Valentina Weikert
Verónica Breccia, Ana Mola y Belén Bogadjian.
FOTO
Valentina Weikert
En el terreno ubicado en Pedro Bustamante 1173, el martes 25 Planet Partners reunió a empresarios, desarrolladores e integrantes del sector inmobiliario para celebrar el inicio de obra de Le Mont con un asado que funcionó como la primera instancia social del proyecto. El almuerzo, concebido como un encuentro íntimo y de acercamiento al espíritu del edificio, estuvo a cargo del equipo de Un Asador, que aportó un clima distendido al mediodía.
La jornada permitió a los invitados conocer de primera mano la visión del desarrollo, que es impulsado por la dirección estratégica del director de Planet Partners, César Escandarani, quien lidera la propuesta desde una mirada integral del crecimiento urbano contemporáneo. La arquitectura del edificio lleva la firma del estudio Gómez Platero Arquitectura & Urbanismo y del Studio Arthur Casas, que también estuvo a cargo del interiorismo, con su experiencia internacional, su estética depurada y un enfoque en el bienestar cotidiano.
Durante el encuentro, los asistentes recorrieron parte del terreno y dialogaron sobre las características del proyecto, concebido como una torre de categoría superior, con materiales nobles, líneas modernas y una atención especial a la luz natural y la amplitud de los espacios. La propuesta apunta a residentes que buscan una forma de vivir más conectada, equilibrada y alineada con las nuevas tendencias de confort y diseño.
Le Mont incorpora amenidades pensadas para acompañar dinámicas actuales de vida: espacios para trabajar, recibir invitados, ejercitarse o simplemente disfrutar del tiempo libre. Su ubicación estratégica combina accesibilidad, servicios y un entorno consolidado, atributos que lo posicionan como un desarrollo con fuerte proyección en el mercado residencial de la ciudad.
El asado de obra marcó así el primer capítulo de un proceso que continuará con avances visibles, nuevas instancias de presentación y acciones dirigidas a inversores y futuros residentes. Con una estética cuidada y una visión que integra arquitectura, diseño y calidad de vida, Le Mont se perfila como un nuevo referente dentro del panorama urbano de Montevideo.