Así es el espacio que ganó la medalla de Oro a la arquitectura y diseño en Casa Foa

Cafetería Terráneo, de estudio Clama, fue distinguido por el uso de materiales elementales y reversionados, logrando un ambiente acogedor que invita a quedarse y disfrutar de la pausa de un café

Cecilia Lema y Carolina Fernández, de Estudio Clama.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Magdalena Cabrera
Por Magdalena Cabrera

Terráneo es el nombre de la cafetería que desde el 31 de octubre hasta el 30 noviembre funciona en el piso 17 de Casa Foa, un proyecto del estudio Clama que se quedó con la medalla de Oro a la arquitectura y diseño, reconocimiento que la exposición otorga al espacio mejor logrado.

La distinción adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que esta es la primera vez que Casa Foa —la exposición más importante de arquitectura, diseño de interiores, paisajismo e industria de la región, que este año cumple 40 años y que desde siempre se realizó en Buenos Aires— cruza la frontera y llega a Uruguay, concretamente a Carrasco Boating (Canelones).

Desde los inicios el proyecto desafió la creatividad y los tiempos de las arquitectas Carolina Fernández y Cecilia Lema, directoras del estudio Clama. “Un día nos llamaron las organizadoras, Renata Battione y Jimena Arcos Pérez, y nos dijeron que el espacio de cafetería todavía no tenía asignado diseñador, si queríamos participar. Siendo outsiders del mundo del interiorismo —nosotros nos dedicamos más a lo residencial—, nos llamó la atención que nos contactaran. Era un sprint de poquitas semanas, pero nos divertía mucho hacerlo”, dijo Lema a Galería.

Cafetería Terráneo Casa Foa
Cafetería Terráneo, en Casa Foa.

Cafetería Terráneo, en Casa Foa.

Así fue como a pesar de que quedaban apenas cuatro semanas para la inauguración de Casa Foa, Lema y Fernández se tiraron al agua y comenzaron a trabajar en el proyecto. Hasta el momento lo único que tenía asignado el espacio 25 de Casa Foa, donde debería montarse la cafetería, era una barra de madera, obra del artista y carpintero Juan Artola. Lo demás estaba todo por definirse.

“Lo que nos enganchó también del proyecto fue que era un espacio que tenía que funcionar, no era solo de muestra. Era un espacio que se iba a vivir, se iba a usar, donde se iban a realizar eventos. El desafío era mayor”, señaló Lema.

La premura llevó a las arquitectas a dedicar un fin de semana a “bajar las ideas” y a armar el proyecto en función de los planos, sin visitarlo previamente. “Nos pusimos metas que eran una locura, pero estamos acostumbradas por la dinámica de los proyectos de arquitectura”, manifestó Fernández.

Materiales elementales y reversionados

El concepto disparador del proyecto fue el ritual del café, un momento que para las arquitectas es sagrado en su rutina diaria. “El momento de tomarnos un café es un momento de pausa, de conexión, de charlar. Es elemental. Fue una conexión 100% emocional”, señaló Lema.

De allí que lo primero que buscaron fue que el espacio “emocionalmente abrazara, invitara a quedarse, que fuera un lugar acogedor”. Por eso, resolvieron utilizar estrategias estéticas rápidas y sencillas, que acompañaran lo elemental. El proyecto se desarrolló a partir de una paleta de tonos terrosos y materiales nobles, como el ladrillo, el barro y las lajotas, presentándolos en su estado más puro y reforzando la idea de autenticidad.

Cafetería Terráneo Casa Foa

Al espacio de más de 120 metros cuadrados y en forma de L las arquitectas resolvieron dividirlo en tres, generando para cada uno de ellos un diseño con mobiliario diferente. El primero es la terraza y el ingreso a la cafetería, lo que sería la extensión de los cafés en las veredas. Para eso pensaron en un piso de lajota, que tiene un componente artesanal, y las colocaron con un diseño de punta trabajada, para darles un toque diferente, “reversionado”. El espacio lo ambientaron con mesas y asientos de exterior en color naranja.

El segundo espacio está definido por la barra de madera, acompañada por varios juegos de mesas y sillas de mimbre en tono beige. En él, las paredes con ladrillos se roban todas las miradas. “El ladrillo va puesto de canto. Nosotros lo giramos y lo pusimos al revés y como es un ladrillo especial que al reverso viene agujerado, geométricamente tiene un valor espectacular, genera un patrón. La gente pasa y lo toca. ¡Nos preguntan si los trajimos de Marruecos! Son de una barraca de San Carlos”, comenta, con gracia, Fernández. Es que precisamente la idea “fue reversionar materiales constructivos en su estado puro, donde las cualidades reales saltan a la vista y muestran su esencia”.

De hecho, el ladrillo sirvió de transición entre el color beige del piso, que en este espacio no está revestido, simplemente pintado, y el tono terracota de la parte superior de las paredes.

Cafetería Terráneo Casa Foa.

El tercer espacio es una zona de living, caracterizado por su calidez, juego de matices y armonía, que juegan con la luz que entra del ventanal generando una atmósfera de refugio y serenidad. Como en los demás espacios, el mobiliario se distingue por sus líneas simples y proporciones equilibradas, aportando sobriedad y funcionalidad.

Terráneo, el nombre con el que bautizaron a la cafetería, es el que las arquitectas tenían pensado para otro proyecto suyo que nunca salió a la luz. Trabajando en el diseño de este espacio para Casa Foa consideraron que aplicaba muy bien, dados los tonos terrosos que habían elegido y su toque mediterráneo y artesanal.

“Un mimo enorme”

La medalla de Oro a la arquitectura y diseño tomó por sorpresa a las arquitectas de estudio Clama. Por el premio competían los 30 espacios exhibidos en Casa Foa. “Nunca nos imaginamos. Somos arquitectas, no somos específicamente interioristas; no nos dedicamos a esa especialidad, aunque muchas veces lo hacemos”, señaló Fernández.

Cafetería Terráneo Casa Foa.

“Es un mimo enorme. Sobre todo, porque cuando el jurado nos dio la devolución de los motivos por los cuales habían elegido la cafetería, valoró justamente lo que nosotros queríamos mostrar, la poca pretensión, la simpleza y la creatividad en el uso de materiales de obra crudos. Eso es Clama, la autenticidad desenvuelta en cada proyecto”, manifestó Lema.

Las arquitectas, que fundaron su estudio en 2019, tienen esperanza que este reconocimiento les abra nuevos horizontes, las ayude a salir de su zona de confort y a abrir el abanico de proyectos. De hecho, están incursionando en el servicio para clientes internacionales. “Clientes que están en el exterior pero que se vienen a vivir a Uruguay o quieren tener su casa aquí. Nosotras les resolvemos todo el proyecto acá, les compramos el equipamiento y resolvemos el interiorismo. Nos sentimos muy cómodas con esa forma de trabajar”, remató Lema.

