Por segunda vez el Festival Medio y Medio se hará en Río de Janeiro

Rubén Rada y Facundo Balta serán algunos de los representantes de Uruguay

Director Nacional de Turismo Cristian Pos, subsecretaria de Turismo Ana Claudia Caram, ministro de Turismo Pablo Menoni, director de Medio y Medio Leonardo Quiroga y Rubén Rada.

El clásico Festival Medio y Medio, que se hace todos los veranos en Punta Ballena, vuelve este año a Río de Janeiro. En esta oportunidad será el 5, el 6 y el 7 de setiembre en el Circo Voador. Los conciertos, acompañados de buena gastronomía, serán una experiencia musical entre Brasil, Argentina y Uruguay. La inauguración la hará el artista Chico César con la participación especial de Paulinho Moska, el padrino del festival. Esa misma noche Rubén Rada se subirá al escenario con su banda: un trío de percusión y coristas. Además actuarán tres promesas de la escena hispanoamericana: Mat Alba de Argentina, Mari Jasca de Brasil y Facundo Balta de Uruguay. Quien estará a cargo de cerrar la primera noche será el DJ Tamenpi (Só Pedrada Musical).

Moska, quien ha participado de seis ediciones del festival en Maldonado, dará ahora la bienvenida a esta segunda edición en Brasil. “Me invitaron a ser una especie de padrino de la cápsula brasileña, que tendrá su segunda edición en Río, con espectáculos de artistas latinos y brasileños. Es una oportunidad única para experimentar la música de nuestros vecinos latinos. Y ni hablar de la comida, con exquisiteces uruguayas de primera calidad que harán de la noche una aún más agradable”, afirmó.

El segundo día actuará Jota Pê, una figura destacada de la nueva escena de MPB (música popular del Brasil). El músico estrenará un espectáculo preparado para el festival. Ese día también tocará All Stars, un grupo instrumental formado por Arismar do Espírito Santo, Leo Amuedo, Gabriel Grossi y Ajurinã Zwarg. Esa noche será el debut en Río de Janeiro de la uruguaya Julieta Rada.La jornada terminará con el proyecto Proibido Não Bailar, liderado por Duda Brack y Rapha Lima.

El encuentro latinoamericano cerrará por lo alto con la actuación de la orquesta argentina La Delio Valdez, que cuenta con 18 artistas y es la primera vez que muestra su espectáculo en la ciudad brasileña. Los siguientes en presentarse serán los uruguayos Chacho Ramos & Los Amos de Swing. La noche terminará con DJ La Mágica, un grupo de argentinos que tocarán cumbia.