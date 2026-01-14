Portal Serena, un festival íntimo que culminó con Jorge Drexler bajo las estrellas

El encuentro propuso habitar la música desde otro lugar: entre árboles, canciones compartidas y una comunidad reunida para celebrar el arte

El domingo 11, se llevó a cabo Portal Serena, un festival nacido del cruce natural entre dos universos afines: Portal Bosque y La Serena. Esta colaboración dio lugar a una experiencia singular, en la que la música, la naturaleza y el encuentro humano se entrelazaron en un mismo territorio, en pleno Punta del Este.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La Serena es un festival impulsado por los hermanos Drexler que, desde hace años, celebra la canción como un fuego compartido: una forma de expresión capaz de unir culturas, generaciones y sensibilidades distintas. Portal Bosque, por su parte, es un club familiar y un espacio de encuentro en medio de la naturaleza que propone poner a la canción en el centro, no solo como forma artística, sino como raíz cultural, como puente entre lenguajes y como espacio de celebración colectiva. Portal Bosque abre las puertas a experiencias de comunidad, convivencia, juego y experimentación, invitando a habitar el bosque de otra manera.

A lo largo de la jornada, el festival ofreció una programación diversa y dinámica que incluyó jams espontáneas, talleres, ruedas de guitarras, propuestas gastronómicas y shows en vivo. Sobre los distintos escenarios, se presentaron artistas como Ainda, Julieta Rada, Catto, y más de 40 músicos provenientes de distintas partes del mundo, conformando un mosaico sonoro tan variado como cerano.

Uno de los momentos más destacados del festival fue el concierto íntimo de Jorge Drexler, que funcionó como cierre de la experiencia. Se trató de un show muy especial y de acceso limitado, con un sistema de entradas independiente y un ingreso reservado exclusivamente para quienes lo habían adquirido previamente.

La particularidad de este concierto fue su formato: una experiencia con auriculares, pensada para sumergirse en las profundidades del bosque. A medida que el público se adentraba entre los árboles, el silencio —ya presente en el espíritu del festival— se volvía cada vez más respetado. Las personas se acomodaban con cuidado, se colocaban los auriculares y se preparaban para vivir algo distinto, bajo una noche estrellada y una puesta en escena sutil y precisa, integrada al entorno natural.