¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Portal Serena, un festival íntimo que culminó con Jorge Drexler bajo las estrellas

El encuentro propuso habitar la música desde otro lugar: entre árboles, canciones compartidas y una comunidad reunida para celebrar el arte

Jorge Drexler.

Jorge Drexler.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Giorgia Giacometti, Antonia Castro, Wilson Pais e Ilssen Ferrufino.

Giorgia Giacometti, Antonia Castro, Wilson Pais e Ilssen Ferrufino.

FOTO

Valentina Weikert
Gabriel Colla, Marianela González, Marisa Figoli y Sofía Leone.

Gabriel Colla, Marianela González, Marisa Figoli y Sofía Leone.

FOTO

Valentina Weikert
Candelaria Metz Brea y Majo García Lanz.

Candelaria Metz Brea y Majo García Lanz.

FOTO

Valentina Weikert
Pow Pinello y Lara Ferré.

Pow Pinello y Lara Ferré.

FOTO

Valentina Weikert
Lorena Vecchi y Serrana González.

Lorena Vecchi y Serrana González.

FOTO

Valentina Weikert
Manuela Torres y Lucía Stajcer.

Manuela Torres y Lucía Stajcer.

FOTO

Adrián Echeverriaga
JP Richardson, Matías Olivera y Gastón Silberman.

JP Richardson, Matías Olivera y Gastón Silberman.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Emilia Cardoso, Guillermina Wild y María Trajtenberg.

Emilia Cardoso, Guillermina Wild y María Trajtenberg.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El domingo 11, se llevó a cabo Portal Serena, un festival nacido del cruce natural entre dos universos afines: Portal Bosque y La Serena. Esta colaboración dio lugar a una experiencia singular, en la que la música, la naturaleza y el encuentro humano se entrelazaron en un mismo territorio, en pleno Punta del Este.

La Serena es un festival impulsado por los hermanos Drexler que, desde hace años, celebra la canción como un fuego compartido: una forma de expresión capaz de unir culturas, generaciones y sensibilidades distintas. Portal Bosque, por su parte, es un club familiar y un espacio de encuentro en medio de la naturaleza que propone poner a la canción en el centro, no solo como forma artística, sino como raíz cultural, como puente entre lenguajes y como espacio de celebración colectiva. Portal Bosque abre las puertas a experiencias de comunidad, convivencia, juego y experimentación, invitando a habitar el bosque de otra manera.

A lo largo de la jornada, el festival ofreció una programación diversa y dinámica que incluyó jams espontáneas, talleres, ruedas de guitarras, propuestas gastronómicas y shows en vivo. Sobre los distintos escenarios, se presentaron artistas como Ainda, Julieta Rada, Catto, y más de 40 músicos provenientes de distintas partes del mundo, conformando un mosaico sonoro tan variado como cerano.

Uno de los momentos más destacados del festival fue el concierto íntimo de Jorge Drexler, que funcionó como cierre de la experiencia. Se trató de un show muy especial y de acceso limitado, con un sistema de entradas independiente y un ingreso reservado exclusivamente para quienes lo habían adquirido previamente.

La particularidad de este concierto fue su formato: una experiencia con auriculares, pensada para sumergirse en las profundidades del bosque. A medida que el público se adentraba entre los árboles, el silencio —ya presente en el espíritu del festival— se volvía cada vez más respetado. Las personas se acomodaban con cuidado, se colocaban los auriculares y se preparaban para vivir algo distinto, bajo una noche estrellada y una puesta en escena sutil y precisa, integrada al entorno natural.

De pronto, una guitarra comenzó a sonar. Contra toda expectativa, Drexler apareció tocando detrás del público, sorprendiendo a todos, ya que la mayoría esperaba verlo surgir desde el escenario. Ese gesto inesperado reforzó la sensación de cercanía y de intimidad, lo que convirtió el concierto en una experiencia profundamente sensorial y emocional, en la que la música, el silencio y el bosque se fundieron en un mismo instante compartido.

Selección semanal
Venezuela

Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

Por Redacción Búsqueda
Entrevista

“Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

Por Federico Castillo
Mercosur

UE-Mercosur: el gobierno buscará ratificación rápida en Uruguay y cree que en Europa “no será sencilla”

Por Redacción Búsqueda
Venezuela

Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

Por Federico Castillo

TE PUEDE INTERESAR

Detalles patrios en cintos anchos.

Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

Por Belén Riguetti Aparicio
Nicole Kidman de rulos y Gigi Hadid morocha: las transformaciones de las celebridades para inaugurar el 2026

Nicole Kidman de rulos y Gigi Hadid morocha: las transformaciones de las celebridades para inaugurar el 2026

Por Redacción Galería
El abanico: despojado de viejos prejuicios, vuelve más democrático y diverso

El abanico: despojado de viejos prejuicios, vuelve más democrático y diverso

Por Patricia Mántaras de la Orden
La productora Sara Murphy, la actriz Teyana Taylor, el cineasta Paul Thomas Anderson y la actriz Chase Infiniti posan con el premio a la Mejor película musical o de comedia por Una batalla tras otra.

Globos de Oro 2026: todos los ganadores y los momentos destacados