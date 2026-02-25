¡Hola !

Música a escala humana y a menos de un metro de distancia en 6 sesiones

Un ciclo itinerante de encuentros íntimos que inaugura su primera edición en Tres Musas (Punta Ballena), con la música de Daniel Drexler y Florencia Núñez

Tres Musas en Punta Ballena.

FOTO

En Mansalva, dentro de Tres Musas, un público reducido, bajo la premisa de menos espectáculo y más presencia, disfrutará de la música de Daniel Drexler y Florencia Núñez en la primera de seis sesiones de este ciclo, que celebra el lujo de estar cerca.

Biblo Sessions propone bajar el volumen para subir la escucha en un espacio con carácter, sin pantallas gigantes, grandes escenografías ni imponentes amplificadores. La idea del ciclo es ambiciosa: que la música vuelva a suceder a escala humana.

La primera edición será el 27 y 28 de febrero en Mansalva, dentro de Tres Musas, una librería curada en Punta Ballena. Y no es casual que esta idea de Matías Casco (socio de los dos locales) empiece ahí, como si esa fuera la declaración del tono de su ciclo.

Mansalva Café en el interior de Tres Musas, Punta Ballena.

Cada encuentro será registrado en audio y video respetando la intimidad del espacio y del artista. Luego se publicará entero en YouTube y se generarán piezas editadas para redes sociales. El objetivo no es viralizar el instante, sino conservarlo y crear una suerte de archivo.

La curaduría es central: artistas con identidad, trayectoria y sensibilidad, capaces de dialogar con el entorno y con la escucha profunda.

Daniel Drexler: música que es palabra, identidad y cercanía

Daniel Drexler.

Daniel Drexler.

El primer encuentro estará protagonizado por Daniel Drexler, referente de la escena rioplatense cuyo repertorio dialoga de manera natural con este formato, lleno de matices que en escenarios más grandes a veces se pierden.

Florencia Núñez: la intimidad como territorio

Florencia Núñez.

Florencia Núñez.

La sesión contará también con la participación de Florencia Núñez, cantautora de sensibilidad profunda y un universo propio que combina raíz latinoamericana, exploración sonora y una poesía delicada. Sus canciones, contemplativas, encuentran en este tipo de entorno su hábitat natural.

27 y 28 de febrero en Mansalva, dentro de Tres Musas, Punta Ballena. Entrada libre con reserva en el Instagram de Mansalva (@mansalvacafe).

