Música a escala humana y a menos de un metro de distancia en 6 sesiones

Un ciclo itinerante de encuentros íntimos que inaugura su primera edición en Tres Musas (Punta Ballena), con la música de Daniel Drexler y Florencia Núñez

En Mansalva, dentro de Tres Musas, un público reducido, bajo la premisa de menos espectáculo y más presencia, disfrutará de la música de Daniel Drexler y Florencia Núñez en la primera de seis sesiones de este ciclo, que celebra el lujo de estar cerca.

Biblo Sessions propone bajar el volumen para subir la escucha en un espacio con carácter, sin pantallas gigantes, grandes escenografías ni imponentes amplificadores. La idea del ciclo es ambiciosa: que la música vuelva a suceder a escala humana.

La primera edición será el 27 y 28 de febrero en Mansalva, dentro de Tres Musas, una librería curada en Punta Ballena. Y no es casual que esta idea de Matías Casco (socio de los dos locales) empiece ahí, como si esa fuera la declaración del tono de su ciclo.

MANSALVA PUNTA (1) Mansalva Café en el interior de Tres Musas, Punta Ballena. Cada encuentro será registrado en audio y video respetando la intimidad del espacio y del artista. Luego se publicará entero en YouTube y se generarán piezas editadas para redes sociales. El objetivo no es viralizar el instante, sino conservarlo y crear una suerte de archivo.

La curaduría es central: artistas con identidad, trayectoria y sensibilidad, capaces de dialogar con el entorno y con la escucha profunda.