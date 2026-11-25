Hay encuentros que funcionan como una celebración y también como una oportunidad para mirar hacia adelante. Porto Seguro eligió despedir el 2026 con una noche que combinó anuncios, reconocimientos y entretenimiento, junto con colaboradores, corredores, asesores y amigos de la compañía.
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La cita fue el viernes 13 en La Hacienda, donde cerca de 500 invitados fueron llegando a través del clásico pasillo que conduce al jardín. Un juego de luces y humo acompañaba el recorrido y generaba la sensación de estar atravesando un portal hacia otro escenario, una bienvenida que anticipaba el clima festivo de la noche.
Uno de los momentos centrales estuvo dedicado a las novedades de la compañía de cara al cierre del año. En materia de auxilio mecánico, Porto Servicios anunció el compromiso de llegar en un máximo de 15 minutos a los servicios solicitados entre las 22 y las 6 horas dentro de Montevideo. También informó sobre la ampliación de su flota de camionetas 4x4, que incorpora dos móviles semianfibios especialmente acondicionados para realizar rescates en zonas afectadas por inundaciones.
La compañía adelantó, además, un nuevo producto: un seguro de viaje y vida con cobertura de accidentes personales, que estará disponible próximamente y podrá contratarse a través de una plataforma sencilla y ágil. Los anuncios reflejaron la intención de Porto Seguro de seguir ampliando sus servicios y ofrecer respuestas ante distintas necesidades de sus clientes.
El bloque institucional culminó con un video que repasó algunos de los principales momentos de 2026. Luego de la cena, el mago Daniel K sorprendió a los presentes con su espectáculo, mientras que Márama tomó el escenario para ponerle ritmo a la celebración.