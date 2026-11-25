Sancor Seguros celebró sus 20 años en Uruguay con una noche de reconocimientos y espectáculos
La compañía reunió a autoridades, referentes del sector asegurador, corredores, aliados estratégicos y colaboradores en una celebración que combinó música, emoción y reconocimientos a quienes son parte de estas dos décadas de historia
Guillermo Davi, Patricia Cravero, María Victoria Szychowski y Víctor Saguier.
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Luis Puig, Daiana Santucho y Leonardo Aguerrebere.
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Sebastián Trivero, Alfonsina Capurro y Andrés Ojeda.
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Salvador Pérsico, Marcele Lemos, Mariano Lastreto y Edson Teramae.
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Felipe Rodríguez, Gabriela Rey y Alejandro Peretti.
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Franco, Cecilia, Óscar, Romina y Paola Guadagna.
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María del Carmen Rosso y Juan Pedro Cantera.
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Guzmán Suárez, Gastón Chá, Enrique López Castilla e Ignacio Fleurquin.
El viernes 6, Sancor Seguros Uruguay festejó sus 20 años de trayectoria en el país con un encuentro en Villa Domus que convocó a autoridades, representantes institucionales, referentes del mercado asegurador, corredores, socios estratégicos y colaboradores. Una velada en la que se celebró la trayectoria, se destacó el aporte de quienes impulsaron este crecimiento y se compartieron los próximos desafíos.
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La noche comenzó con las palabras de Sebastián Trivero, gerente general de Sancor Seguros Uruguay; Guillermo Davi, presidente de la compañía en Uruguay y director de Seguros de Sancor Seguros Argentina, y María Victoria Szychowski, integrante del Consejo de Administración de la firma argentina. Los directivos hicieron un balance de los logros y desafíos de estas dos décadas y reafirmaron el compromiso de seguir fortaleciendo la presencia de la empresa en Uruguay, sobre la base de la confianza, el trabajo en equipo y una estrecha relación con corredores y aliados estratégicos.
En el marco del aniversario, Sancor Seguros distinguió especialmente a Aproase (Agrupación de Profesionales Asesores en Seguros) por sus 80 años de trayectoria con la entrega de una placa conmemorativa. Además, se rindió un homenaje a Carlos Domínguez y Enrique Rodríguez por sus 15 años en la empresa, y a Claudio Moar, Javier Priore y Sofía Schmitz por acompañar a la empresa desde sus comienzos.
Durante el encuentro, la música fue protagonista con la actuación del cantante de tangos Nelson Pino, quien también interpretó un tema con Carlos Valdés, uno de los momentos más especiales de la noche. Luego, se compartió un brindis por los logros alcanzados en este recorrido de dos décadas.
Quienes dieron la sorpresa fueron Los Pericos, banda que repasó sus grandes éxitos, convirtiendo el ambiente en una auténtica fiesta donde los invitados no dejaron de cantar y bailar. Más tarde, las presentaciones de Valeria Lynch y Cumbia Club aportaron un atractivo extra a una velada que cruzó distintos estilos y generaciones hasta la madrugada.
A 20 años de su llegada al país, Sancor Seguros celebró mucho más que un aniversario: una historia construida en Uruguay, el crecimiento y la consolidación en el mercado local y, sobre todo, los vínculos con las personas que acompañaron cada etapa.