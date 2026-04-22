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Pro Ópera vuelve a escena después de 25 años y apuesta a reconectar con el público uruguayo

La presentación de la nueva etapa de la institución reunió a referentes de la cultura, autoridades y figuras vinculadas al mundo lírico

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Valentina Weikert
De Pro Ópera: directiva Laura Prego, presidente Sergio Puglia, directiva Rosina Zimbaro y directivo Bruno Tripodi.

De Pro Ópera: directiva Laura Prego, presidente Sergio Puglia, directiva Rosina Zimbaro y directivo Bruno Tripodi.

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Valentina Weikert
Ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía, subsecretaria de Educación y Cultura Gabriela Verde, de Pro Ópera Antonio Soto y director general del Ministerio de Educación y Cultura Carlos Varela.

Ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía, subsecretaria de Educación y Cultura Gabriela Verde, de Pro Ópera Antonio Soto y director general del Ministerio de Educación y Cultura Carlos Varela.

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Representante de la Organización de Estados Americanos Claudia Barrientos y Marcelo Carrasco.

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Sara Rathauser y Jorge Ruiz.

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Elena Landa, Maribel Vilas y Raquel Álvarez.

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Sofía Soto y Emmanuel Lepore.

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Antonio Soto y Massimigliano Di Mauro.

Antonio Soto y Massimigliano Di Mauro.

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Ana Rosa Rodríguez.

Ana Rosa Rodríguez.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El salón Palas Atenea del Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel fue el punto de encuentro, el jueves 16, para la presentación del regreso de Pro Ópera a la vida cultural uruguaya, 25 años después de su pausa.

El encuentro marcó el inicio de una nueva etapa para la institución, ahora bajo un modelo de gestión público-privada, con respaldo del Sodre y financiamiento inicial de The Ariel Foundation. Pero, más allá de los anuncios, la noche estuvo atravesada por una idea que se repetía en conversaciones y discursos: recuperar una historia.

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Esa historia fue evocada como parte del ADN cultural del país. Desde su papel en la formación de cantantes líricos hasta la producción de títulos que dejaron huella —Turandot, Macbeth, La flauta mágica—, Pro Ópera reapareció no como una estructura nueva, sino como un nombre cargado de memoria. También se recordó su apertura a otras propuestas, como Jesucristo Superstar y Evita, en una trayectoria que buscó tender puentes entre tradición e innovación.

La presentación fue encabezada por el presidente de la institución, Sergio Puglia, junto con Laura Prego, en una noche que reunió a figuras del ámbito cultural y autoridades, entre ellas el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y la subsecretaria Gabriela Verde.

Hubo brindis, conversaciones cruzadas y una atmósfera de entusiasmo sereno, como si el anuncio tuviera algo de apuesta pero también de reparación. En varios momentos se habló de acercar la ópera a nuevos públicos, ampliar audiencias y volver a instalar el género en la conversación cultural contemporánea.

La temporada 2026 tendrá dos producciones y comenzará con Elixir de amor, prevista para los días 22 y 23 de agosto. El anuncio puso fecha concreta a un regreso que hasta hace poco parecía improbable.

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