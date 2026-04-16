Con dos salas llenas, se estrenó un documental sobre la vida de China Zorrilla

Hablar de China Zorrilla es, todavía, una forma de reunión. El martes 14, en el Movie de Montevideo Shopping, durante la avant premiere del documental sobre su vida, bastó su nombre para que la antesala se llenara de saludos, anécdotas y recuerdos que iban apareciendo sin orden, como si todos volvieran a verla en algún momento compartido.
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La convocatoria obligó a abrir dos salas. Se mezclaron referentes de la cultura, la política y amigos cercanos, junto al equipo del film. Desde Argentina llegaron Pablo Echarri, Mercedes Morán —muy cercana a China— y Nancy Dupláa, junto a Morena Echarri, en una noche atravesada por vínculos rioplatenses.
Cuando se abrieron las puertas, el ritmo cambió. El murmullo bajó hasta apagarse y las luces marcaron el inicio. El expresidente Julio María Sanguinetti presentó la película con palabras breves, enfocadas en la dimensión cultural de la actriz. Antes, el director Alejandro Maci había adelantado el tono del proyecto y, luego, los productores contaron su proceso.
El documental se construye a tres voces: Carlos Perciavalle, Soledad Silveyra y la propia China, a través de su archivo. Silveyra vuelve sobre recuerdos compartidos, mientras la memoria de Perciavalle completa un relato que avanza más por emoción que por orden. Más que una biografía, funciona como retrato y homenaje.
Durante la proyección hubo risas, silencios cargados y atención sostenida. Los aplausos, largos, cerraron la función.
A la salida, la película seguía en las conversaciones, como si China todavía estuviera ahí. El documental, titulado El último viaje a China, se estrenará oficialmente el 23 de abril en salas de Montevideo y el interior del país.