Proyecto Arte celebró su segunda edición en el Latu

Convocó a más de 6.000 personas y 120 artistas con el fin de promover la venta y adquisición de obras de arte

Delfina Paullier y Victoria Rodríguez.

Alejandra Olmos y Sandra Landoni.

Daniel Corchs y Olga Armand Ugón.

Mateo Mera, Mariana Marra y Eugenia Rodríguez.

Inés Repetto.

Andrea Gelsi, Marcelo Sheppard y Gabriela Espasandín

Lucía Muñoz y Cecilia Roche.

Ana Mañé, Pilar Lacalle Pou y Cecilia Bauer.

Elba Cardenas y Andrea Roth.&nbsp;

Carolina Kanovich, Cecilia Méndez, Perla Taranto y Patricia Olivera.

Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La segunda edición de Proyecto Arte volvió a reunir en un mismo espacio a creadores y aficionados al arte para facilitar la compra directa de obras.

Tras el éxito de su primera edición, que convocó a unas 6.000 personas y consolidó una audiencia de alto interés cultural, la feria redobló la apuesta: 120 artistas —entre consagrados y emergentes— presentaron sus trabajos en disciplinas como pintura, instalación, grabado, escultura, dibujo, arte digital, arte textil y fotografía, en el Centro de Convenciones del Latu.

Los asistentes disfrutaron no solo de la exhibición y venta de obras, sino también de una variada agenda de actividades. Hubo charlas de artistas, pintura en vivo, sesiones de body painting, presentaciones de libros, una charla de historia del arte, shows de bandas en vivo y performances visuales. La combinación de propuestas generó un ambiente vibrante, en el que la creatividad y la interacción marcaron el pulso de las tres jornadas.

Proyecto Arte se consolida así como un espacio de encuentro entre el talento nacional y un público ávido por descubrir, conversar y adquirir arte de forma directa, en el que se vive la experiencia en primera persona.

