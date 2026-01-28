Punta Design Street realizó su segunda edición en Punta del Este

La propuesta transformó una esquina emblemática de la ciudad en una gran pasarela

En el marco de las Jornadas de la Moda Italiana en el Mundo y de la campaña Italia es Moda, patrocinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, Punta del Este fue escenario de una noche en la que el diseño y el espacio urbano se fusionaron a cielo abierto con la segunda edición de Punta Design Street.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La propuesta volvió a transformar una esquina emblemática de la ciudad —las calles 27 y 20— en una gran pasarela e invitó a residentes y visitantes a disfrutar de una experiencia que celebró la calidad, la innovación, el diseño y la mirada sostenible en el sector de la moda. Fue una jornada pensada tanto para profesionales del rubro como para colegas, amigos y familias.

La actividad comenzó a las 18 horas con un sunset que marcó el tono del encuentro. Mientras el sol caía, un grupo de invitados accedió a un cóctel con invitación previa en un rooftop cercano, donde la música, los tragos y el intercambio acompañaron la previa del desfile. Desde allí, se podía observar cómo, a nivel de calle, la gran pasarela iba tomando forma y el público comenzaba a ubicarse en las sillas dispuestas a lo largo del recorrido.

En ese mismo edificio, detrás de escena, las modelos se preparaban: maquillaje, peinados y los últimos ajustes antes de comenzar. Ya entrada la noche, y con un clima que acompañó de manera ideal, el desfile inició a las 21 horas, consolidando el momento más esperado de la jornada.