Punta Design Street realizó su segunda edición en Punta del Este

La propuesta transformó una esquina emblemática de la ciudad en una gran pasarela

Melisa Cabral&nbsp;maquillada por Agustina Iraola.

FOTO

Valentina Weikert
De Punta Design Street: Claudia Calace y Renata Battione. &nbsp;

FOTO

Valentina Weikert
Embajador de Italia Fabrizio Petri y Loriano Petri.

FOTO

Valentina Weikert
Camila Hervada, Pilar Mato y Delfina Massonnier.

FOTO

Valentina Weikert
Rosina Zimbaro, ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin y Fabiana Lubetkin.

FOTO

Valentina Weikert
Pancho Dotto, Ofelia Memoli&nbsp;y Carlos Cámara.

FOTO

Valentina Weikert
Agustina Frocht peinada por Jorge Cruz.

FOTO

Valentina Weikert
Alejandro Suzacq y Laura Acevedo.

FOTO

Valentina Weikert
Evangelina Boleggi, María Andrea Mare y Sonia Chena.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

En el marco de las Jornadas de la Moda Italiana en el Mundo y de la campaña Italia es Moda, patrocinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, Punta del Este fue escenario de una noche en la que el diseño y el espacio urbano se fusionaron a cielo abierto con la segunda edición de Punta Design Street.

La propuesta volvió a transformar una esquina emblemática de la ciudad —las calles 27 y 20— en una gran pasarela e invitó a residentes y visitantes a disfrutar de una experiencia que celebró la calidad, la innovación, el diseño y la mirada sostenible en el sector de la moda. Fue una jornada pensada tanto para profesionales del rubro como para colegas, amigos y familias.

