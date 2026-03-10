Una nueva edición del Festival Pan y Queso en Punta del Este

Más de 35 productores se encontrarán en una nueva edición del festival gastronómico Pan y Queso, una actividad que incluirá degustaciones de los productos estrella, además de cervezas artesanales y vinos.
Entre las propuestas de más de 35 productores, habrá degustaciones y talleres gratuitos
Más de 35 productores se encontrarán en una nueva edición del festival gastronómico Pan y Queso, una actividad que incluirá degustaciones de los productos estrella, además de cervezas artesanales y vinos.
Entre sus propuestas, el festival también ofrecerá talleres gratuitos, entre ellos una charla sobre queso natural a cargo de Martín Rosberg y un taller de pan de campo brindado por el maestro panadero Paul Fontaine, quien también enseñará técnicas y procesos.
El festival fue respaldado por los ministerios de Turismo y de Industria, Energía y Minería, además de la Intendencia de Maldonado, el Centro Industrial de Panaderos del Uruguay y la Corporación Gastronómica.
Domingo 15 de marzo a las 12 h en Narbona, Punta del Este. Entrada libre.