Una nueva edición del Festival Pan y Queso en Punta del Este

Entre las propuestas de más de 35 productores, habrá degustaciones y talleres gratuitos

Pan y queso
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Más de 35 productores se encontrarán en una nueva edición del festival gastronómico Pan y Queso, una actividad que incluirá degustaciones de los productos estrella, además de cervezas artesanales y vinos.

Entre sus propuestas, el festival también ofrecerá talleres gratuitos, entre ellos una charla sobre queso natural a cargo de Martín Rosberg y un taller de pan de campo brindado por el maestro panadero Paul Fontaine, quien también enseñará técnicas y procesos.

El corazón de la Ruta del Vino brasileña late en el Vale dos Vinhedos, que atraviesa localidades como Bento Gonçalves, Garibaldi y Monte Belo do Sul.
Enoturismo en la región

Cómo recorrer la Ruta del Vino brasileña, una escapada ideal para marzo

El festival fue respaldado por los ministerios de Turismo y de Industria, Energía y Minería, además de la Intendencia de Maldonado, el Centro Industrial de Panaderos del Uruguay y la Corporación Gastronómica.

Domingo 15 de marzo a las 12 h en Narbona, Punta del Este. Entrada libre.

