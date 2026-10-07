Renato Papiccio Runway reunió moda y solidaridad en Sofitel Montevideo

Diseñadores de Uruguay, Argentina, Chile y Colombia participaron de la gala, que destinó fondos a la Fundación Honrar la Vida en el marco de Octubre Rosa

Vestidos de brillo, tonos marrones y colores pasteles se mezclaron entre las luces de los salones del Sofitel Montevideo. El viernes 2 se vivió una noche de gala marcada por la moda y la solidaridad. Renato Papiccio Runway reunió a diseñadores latinoamericanos, modelos y figuras del espectáculo en una pasarela que convirtió al hotel en escenario de la alta costura.

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Con más de 45 modelos, el desfile comenzó con una colección especial de Nicolás Osano, realizada en el marco de sus 25 años de trayectoria. Le siguieron la diseñadora chilena Vedelia Donoso, con una propuesta de armaduras de seda; la uruguaya Caro Criado con una colección marcada por brillos y tonos de negros y marrones, y la colombiana Gina Vargas de Roemmers, quien presentó Artesia, un proyecto que reúne piezas artesanales de comunidades latinoamericanas. El cierre estuvo a cargo del argentino Fabián Zitta, quien presentó una colección inspirada en la obra del artista Julio Le Parc y su arte cinético.

La Fundación Honrar la Vida también estuvo presente durante la noche y recibió los fondos recaudados en la gala, que serán destinados a continuar acompañando a mujeres que atraviesan tratamientos oncológicos. En el marco de Octubre Rosa, Eunice Castro fue la encargada de presentar a sus representantes y poner en palabras la tarea que desarrolla la organización, que desde su creación ha acompañado a más de 46.000 mujeres.