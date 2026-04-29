Renault presentó Boreal en Uruguay y se mete por primera vez en el segmento C de las SUV

En la residencia de la embajadora de Francia, Virginie Bioteau, el martes 22, el jardín se transformó. Entre estructuras metálicas, humo bajo y luces en movimiento, tonos verdes y azules cruzaban el espacio y armaban una especie de aurora boreal en Montevideo. Así Renault presentó Boreal, su nueva SUV del segmento C.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La elección del lugar acompañó el concepto. Con esta presentación, la marca —representada en Uruguay por Santa Rosa— busca reforzar su vínculo con su origen europeo y dar un paso en su posicionamiento local, al ingresar por primera vez a una categoría que viene creciendo de forma sostenida.
El vehículo apareció rodeado por la intervención lumínica que acompañó toda la noche. A medida que cambiaban las luces, el diseño del modelo —líneas marcadas, frente robusto— se iba revelando por partes, mientras los invitados se acercaban para verlo de cerca.
“Estamos muy contentos por la llegada de Renault Boreal a Uruguay, ya que nos permite ingresar por primera vez al segmento C de las SUV, una categoría con una demanda cada vez más exigente”, señaló el CEO de Santa Rosa y Car One, Omar Daneri. Además, destacó que el país es pionero en la región en la comercialización del modelo.
Por su parte, el director de Importadores Latam de Renault, Marcelo De Carlo, subrayó que Boreal “refleja la nueva etapa de la marca a nivel internacional”, en línea con una estrategia que apuesta a más tecnología, diseño y confort.
Con una distancia al suelo de 213 mm, un baúl de 522 litros y un motor 1.3 TCe de 156 CV, Boreal combina rendimiento y uso urbano. Incorpora caja automática de doble embrague, sistema multimedia OpenR link con Google integrado y 24 asistencias a la conducción (ADAS).
El interior suma techo panorámico de apertura eléctrica y sistema de sonido Harman Kardon, en una propuesta que pone el foco en la experiencia a bordo.
Renault Boreal ya está disponible a través de una preventa limitada en la red de concesionarios de todo el país, con precios desde US$ 36.000 en su versión Evolution y US$ 41.000 en Iconic.